Carpenedolo, Luca Aceti è un nuovo giocatore rossonero

Eccellenza Lombardia Girone C

Il Carpenedolo ha rinforzato la corsia difensiva esterna assicurandosi le prestazioni sportive di ???? ?????, terzino destro classe 2003 dotato di grande corsa e velocità.

Cresciuto nel settore giovanile del Brescia Calcio, in cui ha giocato fino all'Under 17, ha poi disputato due campionati di Primavera 3 con le maglie di Pergolettese e Feralpisaló (con i leoni del Garda ha conquistato la promozione in Primavera 2), prima di approdare in Eccellenza lo scorso anno al Cazzagobornato.

Queste le prime parole di Luca Aceti da giocatore rossonero: "Ho accettato la proposta del Carpenedolo per la professionalità dell’ambiente, qui c'è una Società molto seria con un progetto molto importante, organizzata in modo efficiente e ottimale". Sul rapporto con il Diesse Gabrieli, che l'ha avuto con sé anche l'anno scorso: "Nutro grande fiducia nei confronti del direttore Gabrieli, che ringrazio ancora per avermi voluto con sé un altro anno; la scorsa stagione penso di aver avuto un buon rendimento, malgrado gli infortuni ho dato sempre il massimo e questo ha ripagato".