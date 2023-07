Carpenedolo, dal Desenzano ufficiale l’arrivo di Lorenzo Messali

Il Carpenedolo ha comunicato di aver raggiunto l'accordo per la stagione 2023/24 con il calciatore ??????? ???????. Terzino sinistro classe 2002 proveniente dal Desenzano, all'occorrenza è in grado di giocare da esterno di centrocampo o da terzo di difesa in un reparto a tre. Cresciuto nel settore giovanile della Feralpisaló, nella stagione 2020/21 è stato aggregato alla Prima Squadra in C, senza mai scendere in campo, per poi passare a stagione in corso alla Real Calepina in D. Nel campionato 21/22 si è trasferito nel girone veneto di serie D, dove ha giocato con continuità con la maglia del Campodarsego. Nella scorsa stagione ha invece disputato venti partite con la maglia del Desenzano, sempre in D.

Queste le sue prime parole dopo la firma con il Carpenedolo:

"Le motivazioni principali per le quali ho scelto Carpenedolo sono state sicuramente la presenza di un progetto e di obiettivi importanti, oltre alla grande professionalità che fino ad ora è stata dimostra. Sono un giocatore che preferisce di gran lunga gli ambienti seri e professionali". Sugli obiettivi: "Ad inizio stagione si pensa alle prospettive migliori possibili, spero sia una stagione di soddisfazioni personali e di squadra: la vittoria sarebbe un grande sogno ma anche i play off sarebbero un obiettivo importantissimo. Riguardo a me, mi auguro di trovare il giusto equilibrio per riuscire ad esprimermi al meglio".