Colpo di mercato del Castegnato: ufficiale l’arrivo di Andrea Bertazzoli

Andrea Bertazzoli è un nuovo giocatore dell’Atletico Castegnato. A renderlo noto è la società franciacortina con un comunicato pubblicato poche ore prima dell’incontro disputato domenica pomeriggio contro la Monte Prodeco.

Il comunicato

La carriera del calciatore Andrea Bertazzoli, nato il 9 marzo 2002, è iniziata fin dalla tenera età nella squadra di paese, il Sarnico, ed è stata caratterizzata da successi e continui miglioramenti sin dai suoi primi anni nelle divisioni giovanili.

Non ha dovuto attendere molto affinché squadre importanti come l'Inter lo notassero. Dopodiché nel gennaio 2017 è stata la volta dell'Albinoleffe per poi finire nel mirino della Cremonese con continue prestazioni straordinarie.

Passando poi alla Primavera del Brescia U19 e nel Franciacorta in Serie D, ha dimostrato anche di potersi adattare a livelli più alti e di contribuire significativamente al successo della squadra, dimostrando costanza nelle sue prestazioni.

Le dichiarazioni di Andrea Bertazzoli

“Ho scelto Castegnato perché la società e il mister mi hanno fatto capire quanto ci tenessero a portarmi qui, mi hanno fatto sentire importante e questo credo che sia una delle cose fondamentali per il rendimento di un giocatore.

Sono felicissimo di questa mia scelta e spero di aiutare la squadra in primis a raggiungere la salvezza, obiettivo primari che il club e le persone che ci lavorano meritano assolutamente, e poi puntare a fare più punti possibili.

L’obiettivo personale che mi sono imposto già a inizio stagione, invece, è arrivare in doppia cifra a livello realizzativo”.