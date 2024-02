Brescia, Stefano Tomaselli ceduto in prestito

Stefano Tomaselli è un nuovo giocatore del Desenzano. Mossa di mercato importante, soprattutto in ottica quote, per club gardesano che s’è così assicurato le prestazioni del giovane centrocampista proveniente dal Brescia e corteggiato da diverse squadre.

Cresciuto nel settore giovanile delle Rondinelle, nella prima parte di stagione Tomaselli ha vestito la maglia della formazione Primavera biancoblù collezionando 15 presenze e 3 gol.

Le dichiarazioni

Queste le sue prime parole da giocatore del Desenzano: “Sono contento per questa opportunità e di questo ringrazio il direttore sportivo per avermi concesso fiducia. Nell’attuale rosa della Prima Squadra conosco Lorini, Mor e Ferrari che mi hanno parlato bene della società e del suo progetto. Non vedo l’ora di potermi cimentare in questa nuova esperienza, per me la prima in una squadra di Serie D“.