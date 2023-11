L’ex Brescia Scaglia guida la classifica marcatori in Eccellenza. Scariolo davanti a tutti in Promozione

In Serie D il bresciano acquisito Carmine Marrazzo è sorpassato in testa alla classifica marcatori del Girone B dall’ex Desenzano Recino. Nel Girone C, invece, Pesenti dell’Atletico Castegnato sale in seconda posizione a quota sei reti.

In Eccellenza l’ex Brescia Scaglia, ora in forza al Cazzagobornato, torna al comando con sei reti in compagnia di Campagnari del Castiglione.

In Promozione, invece, assolo di Scariolo dello Sporting Brescia che stacca Baccanelli e Buonaiuto e si prende la vetta solitaria della classifica.

Di seguito le classifiche marcatori, dalla Serie D alla Promozione, aggiornate dopo il turno di domenica 5 novembre.

SERIE D

GIRONE B

8 reti: Recino (Piacenza)

7 reti: Marrazzo (Caravaggio), Gnignue (Ponte San Pietro)

6 reti: Castelli (Brusaporto), Seck (Brusaporto), Ferrario (Villa Valle), Stefanoni (Casatese),

5 reti: Gualandris (Pro Palazzolo)

2 reti: D’Igilio, Ravasi, Cominetti (Pro Palazzolo), Floriano, Brighenti, Bianchetti, Spaviero (Desenzano)

GIRONE C

7 reti: Gnago (Treviso), Molina (Mori Santo Stefano)

6 reti: Nunic (Dolomiti Bellunesi), Pesenti (Atl. Castegnato), Aliù (Union Clodiense Chioggia), Bangal (Luparense)

5 reti: Nicoloso (Portogruaro), De Vido (Este), Valenta (Chions), Mauri (Union Clodiense Chioggia), De Cerchio (Luparense), Vita (Breno)

2 reti: Rusconi, Scalmana (Atl. Castegnato), Maritato (Breno)

ECCELLENZA

6 reti: Scaglia (Cazzagobornato), Campagnari (Castiglione)

5 reti: Gritti (Ospitaletto), Bosis (Scanzorosciate), Triglia, Minessi (Ciliverghe), Secli (Castellana), Breviario (Casazza)

4 reti: Capelli (Scanzorosciate), Messedaglia (Vertovese), Barwuah (Rovato), Valotti (Castiglione), Inverardi (Carpenedolo), Speziale (Orceana)