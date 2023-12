Brescia-Sampdoria, convocati e dichiarazioni del mister Maran

Squadra in casa

Vigilia di campionato per il Brescia che domenica 3 dicembre ospiterà allo stadio “Rigamonti” la Sampdoria. L’incontro, valido per la 15ª giornata del campionato di Serie B, è in programma alle 16:15.

Le dichiarazioni pre partita del mister Rolando Maran

“Mi piacerebbe riprendere da dove avevo lasciato. Il nostro pubblico ha capito il momento della squadra, mi aspetto grande supporto da parte loro. E quest’energia deve alimentarci. La Sampdoria? Mi ha stupito il loro avvio, ora li troviamo nel loro momento migliore. Hanno trovato una quadratura che può consentirgli di puntare alla serie A. Dobbiamo valutare qualcuno, ci sono un po’ di malanni di stagione… Gli assenti certi sono Fares e Ndoj, oltre allo squalificato Olzer. Convocherò Paghera, che sta lentamente rientrando in gruppo. Non ha fatto molti allenamenti, ma verrà con noi. Non dobbiamo avere paura… di avere coraggio. Dobbiamo lavorare sui nostri approcci, ma parlarne troppo rischia di diventare una fobia. Diamo il giusto peso anche a questo aspetto”.

I convocati

Tra i convocati torna Paghera, assenti gli infortunati Fares e Ndoj.

Questa, la lista dei convocati.

Portieri: 1 Lezzerini, 22 Andrenacci.

Difensori: 3 Huard, 14 Mangraviti, 15 Cistana, 18 Jallow, 24 Dickmann, 28 Adorni, 32 Papetti.

Centrocampisti: 4 Paghera, 5 Van de Looi, 7 Bjarnason, 21 Fogliata, 23 Galazzi, 25 Bisoli, 26 Bertagnoli, 39 Besaggio.

Attaccanti: 9 Bianchi, 11 Moncini, 29 Borrelli, 31 Ferro.