Brescia vs Pisa: le formazioni ufficiali

Squadra in casa

Squadra in casa Brescia

Il Brescia è pronto a scendere in campo per affrontare il Pisa nella penultima giornata del campionato. Le Rondinelle potranno contare sul supporto del “Rigamonti” che come contro il Cosenza sarà gremito di pubblico biancoblù. Nell’undici titolare si rivede Karacic nel quartetto difensivo, centrocampo confermato rispetto alla sfida di Parma, Adryan prende il posto di Ndoj accanto al confermato Rodriguez, unica punta Ayè.

La gara sarà diretta dal Signor Gianluca Aureliano della sezione di Bologna coadiuvato dagli Assistenti Giovanni Baccini di Conegliano e Mattia Scarpa di Reggio Emilia. Il quarto uomo è Mario Saia della sezione di Palermo.

Le formazioni ufficiali:

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Karacic, Cistana, Mangraviti, Huard; Bisoli, Labojko, Bjorkengren; Adryan, Rodriguez; Ayé. A disposizione: Lezzerini, Adorni, Van de Looi, Ndoj, Niemeijer, Bianchi, Scavone, Muca. Allenatore: Gastaldello

PISA: Andrade; Caracciolo, Hermannsson, Marin, Gliozzi, Torregrossa, Mastinu, Beruatto, Zuelli, Matteo Tramoni, Barba. A disposizione: Livieri, Nagy, Sibilli, Sussi, Gargiulo, Masucci, De Vitis, Moreo, Calabresi, Rus, Lisandru Tramoni, Morutan. Allenatore: D’Angelo.