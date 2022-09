Brescia vs Perugia: i convocati di mister Clotet

Settimana difficile in casa Brescia e per mister Clotet che ha dovuto fare i conti con tanti giocatori infortunati. Il tecnico catalano però non si scoraggia e commenta così: “Nel calcio gli infortunio possono capitare. Sul mercato la società ha lavorato in maniera intelligente e ha mantenuto la parola non facendo partire nessuno. Contro il Perugia sarà una partita complicata, gioca con grande intensità ed è pericoloso sulle ripartenze. Hanno meno punti di quelli che avrebbero meritato e anche per questo dovremo fare attenzione”.

Per quanto riguarda i giocatori a disposizione, oltre a Cistana, Clotet dovrà rinunciare anche a Karacic per affaticamento muscolare e Ndoj che tornerà a lavorare in gruppo dalla prossima settimana. Mangraviti ha invece recuperato e sarà a disposizione per la partita.

Ecco i convocati di Mister Clotet per la sfida contro il Perugia.

CONVOCATI: 1 Andrenacci, 4 Adorni, 6 Galazzi, 7 Viviani, 9 Moreo, 11 Ayé, 12 Lezzerini, 14 Mangraviti, 16 Garofalo, 18 Jallow, 19 Nuamah, 20 Niemeijer, 21 Labojko, 24 Bianchi, 25 Bisoli, 26 Bertagnoli, 28 Benali, 30 Pace, 32 Papetti.