Brescia-Feralpisalò, le parole di Daniele Gastaldello alla vigilia del derby

Il primo derby bresciano è alle porte. Venerdì 6 ottobre alle ore 20:30, infatti, Brescia e Feralpisalò si affronteranno per la prima volta in gara ufficiale. Teatro della sfida sarà lo stadio “Rigamonti” che alle 20:30 accenderà i riflettori sull’anticipo della nona giornata di Serie B che è anche la più attesa come dimostrano gli 8mila biglietti sinora venduti.

Nel primo pomeriggio il tecnico biancoblù Daniele Gastaldello ha analizzato la è partita in conferenza stampa. Queste le sue parole:

“E’ una partita importante tra due squadre bresciane. Lo è per tanti motivi, per noi: per la classifica, per la consapevolezza di poter continuare a far bene e mantenere l’imbattibilità. E’ difficile è importante. E’ un derby perchè giocano contro due squadre bresciane, ma non so dirvi che significato possa avere in generale per la gente”.

“Voglio sempre giocare per vincere, non con la paura di perdere perchè le partite vanno giocate e poi si vede. Ci sono gli avversari e tutte le partite fanno storie a sè. Il campionato di B è bello perchè non ci sono squadre facili o impossibili da battere”.

“So che noi dobbiamo migliorare come lucidità nei principi di gioco. Sarà una partita da giocare, voglio che ci divertiamo e buttiamo in campo tutto quello che abbiamo dentro. Non so se avremo tante occasioni o saremo più chiusi. Dobbiamo migliorare la conoscenza tra di noi, giochiamo in un’altra maniera rispetto a prima, dobbiamo assimilare i concetti. Abbiamo lavorato molto sui video per capire cosa fare e come farlo, le cose nel calcio non cambiano da una settimana all’altra, ci vuole tempo. Siamo una squadra compatta che difende tutta insieme, io però voglio anche una squadra più completa sia fisicamente che tecnicamente e tatticamente”.

“Anche il presidente Cellino, come me, sostiene che questa squadra può fare di più. Io continuo a ribadirlo ai ragazzi. Il contatto tra me, il presidente e il direttore Castagnini è costante. Le nostre idee e i nostri pensieri si basano su come migliorare ogni giorno questa squadra. Sono molto contento perchè finalmente abbiamo recuperato quasi tutti, manca solo Bertagnoli, ma anche lui è quasi pronto. Mi fa molto felice perchè recuperiamo giocatori importanti. Scegliere diventa difficile, ma è il mio ruolo e scelgo in base alla settimana”.

“Per quanto riguarda la Feralpisalò, è una squadra neopromossa che però ha acquistato giocatori di categoria. Non hanno raccolto risultati significativi finora, ma non è facile per nessuno in B, basta guardare le difficoltà che sta avendo lo Spezia. Ogni partita in B può essere buona per la svolta, non dobbiamo permettere che domani sia quella della Feralpislò. Sappiamo il valore dell’avversario. Dovremo essere pronti”. E’ una squadra che accetta di giocare, viene a prenderti, è organizzata, ti mette in difficoltà sulle ripartenze. Bisogna avere rispetto, senza avere paura. Di nessuno, in questo campionato. Sto cercano di trasmettere questa mentalità ai miei giocatori da l’anno scorso. Rischiando anche di perdere delle partite, ma dobbiamo costruirci una mentalità vincente con giocatori che vogliono arrivare ad alti livelli. Ne abbiamo che possono arrivare fin lì. Non bisogna mai accontentarsi durante la settimana. Poi se l’avversario è più bravo è giusto che vinca”.