Brescia-Feralpisalò, numeri e statistiche della partita

Il giorno del primo derby bresciano è arrivato. Questa sera alle 20:30, Rondinelle e Leoni del Garda si affronteranno allo stadio “Rigamonti” nell’anticipo della nona giornata del campionato di Serie B. Nessun precedente tra le due formazioni che si affrontano per la prima volta nella loro storia.

Queste alcune curiosità e statistiche raccolte da Opta Sports:

• Prima sfida in assoluto tra Serie B e Coppa Italia tra Brescia e Feralpisalò. • A partire dallo scorso marzo, il Brescia ha pareggiato 10 dei 19 match giocati in Serie B (compresi playoff/out): soltanto il Bari ne ha chiusi in parità di più (11/24) nel periodo nel campionato cadetto.

• Il Brescia è soltanto una delle due squadre, assieme al Parma, a non avere ancora perso in questo campionato; inoltre, quella delle Rondinelle è la difesa meno perforata del torneo in corso, con solo una rete al passivo nelle prime cinque partite giocate: soltanto due volte nella loro storia, i lombardi non hanno incassato più di un gol dopo le prime sei sfide stagionali della serie cadetta: nel 1970/71 e nel 1998/99.

• La Feralpisalò ha la difesa più perforata di questo campionato: 15 le reti subite; soltanto una squadra tra le ultime 11 che hanno incassato almeno lo stesso numero di gol dopo le prime otto sfide giocate di Serie B non è retrocessa alla conclusione del torneo: il Pisa nel 2020/21 (20 reti al passivo a questo punto della stagione e 14? posto finale).

• Il Brescia è la squadra con la percentuale più alta (54%) di duelli vinti in questa Serie B; di contro, soltanto il Cosenza, invece, ne ha registrato finora una più bassa (47%) rispetto a quella della Feralpisalò (47.5%) nel torneo in corso.

• Gabriele Moncini è andato a bersaglio nell’ultimo match di campionato contro l’Ascoli e per la prima volta in carriera in Serie B l’attaccante del Brescia potrebbe andare a segno in due match di fila due volte in un singolo anno solare (la prima lo scorso aprile contro Ternana e Benevento).

• Andrea La Mantia ha preso parte a cinque gol (tre reti, due assist) contro il Brescia in nove incroci di Serie B, compreso ciascuno degli ultimi tre: soltanto contro il Cosenza ha partecipato a più marcature (otto) nel torneo cadetto.