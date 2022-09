Brescia Femminile: la Prima Squadra presentata a Palazzo Loggia

Il Brescia Calcio Femminile s’è presentato ufficialmente alla sua città con la consueta passerella presso lo splendido e prestigioso Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia. A suggellare il legame con la città e il territorio anche il primo cittadino di Brescia Emilio Del Bono.

Di seguito le dichiarazioni dei protagonisti raccolte dall’ufficio stampa del Brescia Calcio Femminile nel corso della presentazione.

Sindaco Emilio Del Bono: “Sono molto felice che il Brescia Calcio Femminile abbia scelto ancora una volta un luogo simbolo della nostra città per la sua presentazione ufficiale – le parole del Sindaco Emilio Del Bono -. E sono ancora più felice del fatto che questa gloriosa società abbia avuto una persona come la presidente Clara Gorno che con grande passione ha deciso di non farla morire. Sono fiducioso che le ragazze sapranno regalarci una stagione di grandi soddisfazioni, da vere Leonesse”.

Presidente Clara Gorno: “Grazie al Sindaco Del Bono per averci permesso di usufruire di uno spazio così bello e pieno di storia. Queste ragazze fanno grandi sacrifici per poter coltivare il proprio sogno, e meritano assolutamente momenti come questo. Mi piace anche ricordare che è vero che la Prima Squadra è la “vetrina” della Società, ma il Brescia Calcio Femminile è anche tanto altro, soprattutto un Settore Giovanile che punta a dare la possibilità a sempre più bambine e ragazze di iniziare la pratica sportiva, prima di tutto perché è giusto dare le stesse chances di poter giocare alle ragazze rispetto ai ragazzi; e poi perché un vivaio forte e florido sarà una grande possibilità di crescita anche per la prima squadra. Alle Leonesse, che domenica hanno iniziato in maniera molto positiva il campionato sul campo della Lazio, parlo spesso quindi sanno cosa penso. Qui pubblicamente dico che sono fiera di loro e che sono certa faranno bene”.

Mister Ashraf Seleman: “Ringrazio la Società per avermi dato questa possibilità. Sono qui da una settimana ma posso dire di aver respirato già un’aria di grande coesione, di grande appartenenza, di grande vicinanza fra tutte le componenti. Questo è sicuramente un aspetto importante, un particolare che può fare la differenza. Domenica abbiamo giocato una buona partita, fatto belle cose, altre un po’ meno. Ma questo è il calcio, si lavora per migliorare. Con le ragazze e lo staff siamo pronti per questo cammino che sarà lungo e molto difficile, ma sono certo che sapremo dire la nostra e vendere cara la pelle ogni domenica”.

Capitano Veronique Brayda: “La squadra è forte. È un grande gruppo che ha nella coesione e nell’unità di intenti il punto di forza che ci ha fatto sfiorare la Serie A la scorsa stagione e che sono sicura ci darà la possibilità di giocarcela ogni partita anche adesso. La scritta “Diventa il tuo Sogno” che abbiamo stampata dietro al collo è quello che auguro a tutte le mie compagne, ed è quello che ci auguriamo di raggiungere tutte insieme”.

Il legame del Brescia Calcio Femminile con la città di Brescia proseguirà ancora e le leonesse continueranno a ruggire in campo per difendere la maglia e i colori bianco e azzurro.

Fonte immagine: Brescia Calcio Femminile.