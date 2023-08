Brescia Calcio, l’amichevole con il Trento finisce in parità

Squadra in casa

Squadra in casa Brescia

Nel test amichevole disputato in un “Mario Rigamonti” a porte chiuse, le Rondinelle non vanno oltre il pareggio contro il Trento. Ad aprire le marcature sono stati proprio gli ospiti in vantaggio dopo otto minuti con Petrovic bravo a sfruttare un errore della retroguardia biancoblù. A suonare la carica è sempre capitan Bisoli che si carica la squadra sulle spalle e poco dopo il quarto d’ora ristabilisce la parità.

Nella seconda frazione di gioco le Rondinelle giocano meglio e sfiorano il gol in un paio di occasioni. Il risultato però non cambia più e la partita termina con il risultato di uno pari.

Per la formazione di mister Gastaldello è stata l’ultima amichevole prima della sentenza del Consiglio di Stato, attesa per martedì 29 agosto, che dirà in quale categoria giocherà il Brescia.

IL TABELLINO

BRESCIA (4-3-1-2) Lezzerini (67’ Andrenacci); Papetti, Cistana (46’ Adorni), Mangraviti (46’ Maccherini), Huard (15’ Riviera); Bisoli, Van de Looi (67’ Pace), Fogliata (67’ Garofalo); Bjarnason (67’ Ndoj); Bianchi (67’ Ferro), Nuamah (67’ Olzer). A disposizione: Cortese. Allenatore: Gastaldello.

TRENTO (4-3-3) Russo; Vittorini, Vaglica, Sangalli, Garcia Tena; Ferri, Di Cosmo, Attys; Pasquato, Petrovic, Anastasia. Entrati nel secondo tempo: Suciu, Obaretin, Sipos, Trainotti, Ercolani, Brevi, Frosinini. A disposizione: Pozzer, Terrani. Allenatore: Tedino.

ARBITRO: Giacquinto di Parma.

ASSISTENTI: Boggiani; Sicurello.

RETI: 18’ Bisoli - 8′ Petrovic.