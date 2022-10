Brescia Calcio: online il nuovo sito internet della società

Il Brescia Calcio prosegue il suo percorso di investimenti per migliorare la società e adeguarsi agli standard dei top club nazionali. Investimenti a tutto tondo dalle strutture come il nuovo centro sportivo all’avanguardia di Torbole Casaglia fino all’area digitale che ha visto un netto cambio di passo negli ultimi raccogliendo numerosi apprezzamenti dai tifosi bresciani. E proprio in questa direzione il Brescia Calcio ha deciso di promuovere un nuovo sito internet per legarsi ancora di più ai propri tifosi.

Di seguito il comunicato del Club:

“Nuovo sito, nuova veste, stessi colori. Prosegue senza sosta il percorso di rinnovamento BSFC voluto fortemente dal Presidente Massimo Cellino che, dopo la realizzazione del Centro Sportivo di Torbole Casaglia (vero e proprio gioiello per le Rondinelle ed unicum nella storia del Club), la valorizzazione del Settore Giovanile e l’ammodernamento del Mario Rigamonti, da oggi prevede anche un sito rinnovato ed al passo con il blasone e la storia della nostra Società. News su Prima Squadra, Giovanili, tickets e contenuti multimediali costanti sempre aggiornati, nonché la possibilità di vedere gli highlights dei match direttamente sulla piattaforma. E-commerce, nuovi spazi per gli Sponsor, sondaggi per i tifosi e tante altre sorprese che rendono, e renderanno sempre più, il sito del Brescia Calcio vero e proprio punto di riferimento per i nostri supporters in Italia e nel mondo. Web site che andrà di pari passo ed in simbiosi con i social della società che ormai, tra Instagram, Facebook e Twitter possono contare su circa 300mila followers posizionandosi tra i primissimi Club della categoria. Un ulteriore passo verso il futuro che attesta come Brescia Calcio cresca, e voglia crescere, sempre più non solo sul campo, ma anche al di fuori di esso”.

Un sito moderno con numerosi contenuti che non faranno mai annoiare i tifosi bresciani e tutti gli appassionati di calcio. Il sito è sempre www.bresciacalcio.it e aspetta soltanto di essere visitato.

Fonte immagine: Brescia Calcio.