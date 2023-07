Brescia Calcio, Rondinelle escluse dalla Coppa Italia

La notizia era nell’aria e anche il Club di via Solferino era al corrente della decisione che sarebbe stata presa: per tutelare e rispettare il regolare inizio della Coppa Italia, tutte le squadre in attesa di giudizio in merito al caso delle riammissioni sono state escluse dalla competizione. Sabato 5 agosto, dunque, la Coppa Italia prenderà il via, ma nel tabellone non ci sarà il Brescia in compagnia di Reggina, Lecco e Perugia.