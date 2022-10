Il Brescia torna da Cagliari a mani vuote

Seconda sconfitta consecutiva in trasferta per il Brescia che torna da Cagliari con zero punti. I padroni di casa partono bene e al 10’ aprono le marcature: Pasticcio difensivo tra Papetti e Lezzerini, Mancosu ne approfitta e serve Luvumbo che deposita in rete da posizione ravvicinata. Il Brescia fatica a reagire e al 33’ il Cagliari raddoppia: cross da sinistra per Deiola che lasciato solo dalla retroguardia biancazzurra segna senza difficoltà il secondo gol della partita. La prima occasione delle rondinelle arriva verso la fine del primo tempo con Viviani che ci prova da calcio piazzato, ma Radunovic devia in angolo.

Nella ripresa il Brescia, seppur più vivace, non morde e sono i padroni di casa a sfiorare ancora il gol sempre con Deiola ma stavolta Lezzerini si oppone. A un minuto dallo scadere dei minuti regolamentari Olzer accorcia le distanze con un tiro da dentro l’area deviato da Deiola. Nei minuti di recupero non cambia nulla e il Brescia resta fermo a sedici punti scivolando al settimo posto della classifica del campionato cadetto.

Le parole di Daniele Gastaldello (in panchina al posto dell’influenzato Pep Clotet) al termine della partita: "Non siamo soddisfatti del risultato, ma questa è una squadra viva che lavora benissimo in settimana e per crescere deve passare da alcuni errori. Non siamo preoccupati, semmai c'è rammarico per il grande secondo tempo fatto. Giocavamo contro un Cagliari forte, ma nella ripresa li abbiamo messi sotto".

IL TABELLINO

CAGLIARI-BRESCIA 2-1

CAGLIARI (4-3-3): Radunovic; Di Pardo, Goldaniga (46′ Capradossi), Altare, Carboni (62′ Viola); Nandez, Makoumbou, Deiola; Luvumbo (67′ Pavoletti), Falco (75′ Millico), Mancosu. A disposizione: Aresti, Lapadula, Viola, Millico, Pereiro, Lella, Capradossi, Barreca, Zappa, Pavoletti, Obert, Kourfalidis. Allenatore: Liverani.

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini; Jallow (65′ Benali), Papetti, Adorni, Mangraviti (53′ Huard); Bertagnoli, Viviani (82′ Van de Looi), Bisoli; Galazzi (53′ Olzer); Moreo, Ayè (65′ Bianchi). A disposizione: Andrenacci, Cistana, Huard, Van de Looi, Benali, Olzer, Nuamah, Niemeijer, Bianchi. Allenatore: Gastaldello.

ARBITRO: Chiffi di Padova.

ASSISTENTI: Cipressa di Lecce; Schirru di Nichelino.

RETI: 10′ Luvumbo, 33′ Deiola – 89′ Olzer

AMMONITI: Galazzi, Olzer.

Fonte immagine: Brescia Calcio.