Brescia-Ascoli: le formazioni ufficiali. Fischio d’inizio alle 14

Squadra in casa

Squadra in casa Brescia

Questo pomeriggio alle 14 il Brescia scenderà in campo allo stadio “Rigamonti” per affrontare l’Ascoli, sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B.

A dirigere l’incontro sarà il signor Marco Monaldi della sezione di Macerata. Gli assistenti saranno i signori Davide Moro della sezione di Schio e Ivan Catallo della sezione di Frosinone, mentre il Quarto Ufficiale sarà il signor Matteo Centi della sezione di Terni.

Le formazioni ufficiali:

BRESCIA (3-4-1-2): Lezzerini; Papetti, Cistana, Mangraviti; Dickmann, Bjarnason, Bisoli, Fares; Galazzi; Borrelli, Bianchi. A disposizione: Andrenacci, Huard, Paghera, Ndoj, Moncini, Jallow, Fogliata Olzer, Adorni. Allenatore: Gastaldello.

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Bayeye, Botteghin, Bellusci, Giovane; Gnahorè, Di Tacchio, Falzerano; Mendes, Rodriguez; Nestorovski. A disposizione: Barosi, Bolletta, Haveri, Falasco, Quaranta, Milanese, Caligara, Masini, Kraja, D’Uffizi, Millico, Manzari. Allenatore: Viali.