Brescia-Ascoli, le parole pre partita del tecnico Daniele Gastaldello

Sabato 30 settembre, le Rondinelle torneranno ad abbracciare il proprio pubblico. Allo stadio “Rigamonti” arriverà l’Ascoli degli ex Viviano e Rodriguez per disputare l’ottava giornata giornata del campionato di Serie B (ore 14 in diretta su Sky Sport, Now e Dazn).

Alla vigilia della sfida il tecnico biancoblù Daniele Gastaldello ha parlato alla stampa. Queste le sue parole:

“Domani ritroviamo il pubblico allo stadio, credo che sarà bello per tutti quanti e anche un motivo per tirar fuori qualcosa in più perché avremo tanta gente che ci spinge, che vorrà vedere un Brescia coraggioso con voglia di vincere le partite come chiedo sempre ai ragazzi.

È naturale che dopo tre partite ravvicinate ci sia un po’ di stanchezza, però i ragazzi hanno recuperato e non hanno alcun problema fisico. Scenderà in campo chi è pronto a dare il massimo, poi chi lo faccia per 90, chi per 60 è importante che dia tutto perché poi ci sono altri giocatori che possono dare una grande mano alla squadra.

Sarò una partita che porta le sue insidie come tutte del campionato di Serie B. Ci sono poche partite facili e se non le affrontiamo con lo spirito giusto, con la voglia che abbiamo messo nelle prime partite diventa difficile ogni volta. Incontriamo una squadra che arriva da una vittoria che ha giocatori esperti per questo campionato e che sanno leggere molto bene la partita. L’Ascoli ha molta qualità a livello fisico e tecnico, servirà fare una partita tosta e attenta. Rispetto a martedì dovremo essere più bravi dal punto di vista offensivo e nel muovere la palla. Dovremo avere la pazienza di creare gli spazi giusti per creare le occasioni.

Cerco sempre di pensare positivo e sono felice del fatto che la mia squadra ha tante certezze. Non solo non aver subito gol e avere otto punti in classifica, le certezza più grandi sono l’atteggiamento della squadra mostrato nelle prime partite e la voglia di chi è stato chiamato in causa. Questi aspetti stanno alla base di tutto e non dobbiamo mai perderli”.