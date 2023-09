Brescia-Ascoli: i convocati dal mister Daniele Gastaldello

Questa mattina le Rondinelle hanno sostenuto la rifinitura presso il centro sportivo di Torbole Casaglia in vista dell’ottava giornata del campionato di Serie B in programma sabato pomeriggio (ore 14 in diretta su Sky Sport, Now e Dazn) contro l’Ascoli allo stadio “Rigamonti”. Reduce dal pareggio esterno contro lo Spezia, il Brescia vuole mantenere inviolata la propria porta sfidando la formazione marchigiana che nel turno infrasettimanale ha battuto la Ternana per 2-0.

Tra i 20 giocatori scelti da mister Gastaldello tornano per la rima volta in stagione Jallow e Huard, mentre Riviera e Besaggio mentre non saranno presenti Riviera e Baseggio.

Al termine della seduta, mister Gastaldello ha diramato la lista dei convocati:

Portieri: Lezzerini, Andrenacci.

Difensori: Huard, Fares, Mangraviti, Cistana, Jallow, Dickmann, Adorni, Papetti.

Centrocampisti: Paghera, Bjarnason, Ndoj, Fogliata, Galazzi, Bisoli.

Attaccanti: Bianchi, Moncini, Borrelli, Olzer.