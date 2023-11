Prima convocazione in Nazionale per il bresciano Andrea Colpani

Sono giorni da ricordare per il bresciano Andrea Colpani in forza al Monza. In gol contro il Torino nell’ultimo turno di Serie A, il centrocampista classe 1999 ha chiuso il fine settimana festeggiando anche la prima convocazione in Nazionale maggiore.

Con sei reti realizzate su dodici partite sin qui disputate, Colpani è il miglior marcatore italiano della Serie A e tra i centrocampisti che militano nei 5 maggiori campionati europei soltanto Jude Bellingham del Real Madrid ha segnato più di lui.

Le prestazioni di Colpani non sono passate inosservate al tecnico Luciano Spalletti che ha deciso di convocare il giovane talento per i prossimi due appuntamenti di qualificazione agli Europei 2024 contro Macedonia e Ucraina.

Raggiunto da Sky Sport e Sport Mediaset, Colpani ha parlato così.

La Nazionale azzurra

"Non ho ancora realizzato bene quello che mi è successo in settimana, la chiamata di Spalletti è un sogno ma è un punto di partenza. Devo continuare a lavorare per mantenere la chiamata, non voglio fare la comparsa e poi sparire. Mi ha chiamato il segretario della Nazionale e mi ha fatto i complimenti per la convocazione, posso fare sia la mezzala che l'esterno e il trequartista. Dove deciderà di farmi giocare Spalletti sarò contento e orgoglioso di vestire la maglia. La dedico a Berlusconi che ha avuto un occhio di riguardo, diceva sempre che ero il suo preferito. Sogni? Vestire la maglia della Nazionale, più che sogni sono obiettivi. Ho obiettivi di squadra e personali, voglio lavorare e migliorare per essere sempre più completo".

Il paragone con Bellingham

"Il paragone mi fa molto felice però Bellingham è Bellingham. Io penso a me, a lavorare giorno dopo giorno, a migliorare sempre di più e fare bene per il Monza e se riesco per la Nazionale”.