Pep Guardiola: grande festa a Brescia dopo la vittoria della Champions

Uno scatto che riporta a galla i ricordi più dolci per i tifosi delle Rondinelle: attorno a una torta che celebra la vittoria (l’ennesima) di Pep Guardiola, i volti sorridenti dei giocatori e dei dirigenti che hanno fanno grande il Brescia Calcio. Gli anni d’oro dei biancoblù rivivono nei ricordi e negli aneddoti - rimasti per lo più top secret - degli invitati alla cena andata in scena sabato al Laboratorio Lanzani di via Milano.

Ospite d’onore, come detto, il tecnico del Manchester City fresco di Champions League, conquistata battendo l’Inter a Istanbul la scorsa settimana. Attorno a lui i protagonisti della migliore annata delle Rondinelle, quella del 2001 e 2002: Alessandro Calori, Dario Dainelli, Federico Giunti, Andrea Sussi, Andrea Caracciolo, Luca Castellazzi, Amedeo Mangone, Massimiliano Esposito ed Emanuele Filippini. Assenti, pare giustificati, Antonio Filippini e Roberto Baggio, entrambi intenti - pare - a godersi le ferie.

Non c’era Carlo Mazzone, ma non sono mancati gli ex direttori sportivi Gianluca Nani e Mauro Pederzoli. Presenti anche le figlie dell’ex patron delle Rondinelle Gino Corioni: Antonella e Ilaria hanno preso parte ai brindisi, poi proseguiti all’Areadocks. Un ritorno al passato che per pochi istanti ha fatto dimenticare l’amaro e incerto presente: prima la retrocessione in serie C, poi la decisione di Massimo Cellino di mettere in vendita la società.