Millenium, l’emozionante saluto di capitan Pamio: “Brescia è stata molto più di una casa”

Oltre 500 punti realizzati, una fascia di capitano indossata con onore e responsabilità e la certezza di aver lasciato un buon ricordo nel cuore dei tifosi. Alice Pamio ha affidato ai social i propri saluti alla Millenium Brescia dopo due stagioni importanti, costellati da gioie e delusioni, ma in cui c’è la consapevolezza che la schiacciatrice veneta ha sempre dato il massimo.

Ecco il suo emozionante messaggio: “È arrivato il momento dei saluti, quest’anno un po’ più difficili, lo ammetto. Sì, perché la Millenium Brescia in questi due anni è stata molto più di una casa. Mi avete presa nel momento più difficile che potessi vivere nella mia carriera, mi avete dato fiducia e piano piano abbiamo camminato insieme: abbiamo giocato due splendide finali e vissuto emozioni che non si possono descrivere. Spesso non ci rendiamo conto che è un Privilegio di cui non tutti possono godere, e di questo siamo stati meritevoli e fortunati! Mi avete vista metterci tutta me stessa per tornare a giocare sul taraflex e mi avete dato tanta carica”.

Pamio ha poi aggiunto: “Quest’anno invece è stato difficile, complesso, pieno di frustrazione, ma è stato un anno che mi ha insegnato tanto di me e delle persone che ho avuto accanto: ho e abbiamo cercato di dare tutti noi stessi nonostante questa annata grigia e di questo sono molto orgogliosa. Ringrazio ogni persona che ha fatto parte di questo splendido percorso, perché mi ha lasciato dentro qualcosa di importante per il mio futuro e mi ha aiutato a crescere come giocatrice e supportato nel ruolo importante che mi è stato affidato quest’anno: grazie davvero”.

I ringraziamenti sono stati a tutto tondo: “Grazie alla società, allo staff, ai tifosi e a tutte le persone che ci hanno supportato (e sopportato) sempre, grazie anche alle critiche perché sono la chiave per migliorarsi sempre, grazie alle sconfitte che ci hanno fatto guardare dentro e capire dove vogliamo andare, grazie alle vittorie che ci hanno dato energia vitale, grazie a questo splendido viaggio che porterò con me per sempre insieme all’amore per questa città. Uno speciale ringraziamento va agli Amici delle Leonesse che ci hanno seguito in capo al mondo e che fino all’ultimo giorno, vivendo con noi tante gioie e tanti dolori, sono stati fedeli compagni di viaggio: grazie per i confronti e per la condivisione di pensieri ed emozioni forti. Grazie al PalaGeorge che è stato il nostro Tempio, e che per sempre resterà nel mio cuore: entrarci da avversaria non sarà lo stesso ma non vedo già l’ora di tornare. In bocca al lupo a tutti noi, a presto".