Marcell Jacobs è pronto per la sua prima gara del 2024. Sabato 27 aprile, l’atleta bresciano prenderà parte all'East Coast Relays sulla pista della University of North Florida a Jacksonville, in Florida. L’evento sportivo segna quindi l'inizio della stagione agonistica per Jacobs, che si troverà a competere nei 100 metri contro alcuni nomi di spicco come Trayvon Bromell, Andre De Grasse e Hakim Sani Brown. L'orario esatto della gara è ancora da confermare.

Jacobs, campione olimpico nei 100 metri e nella staffetta 4x100, tornerà così a correre dopo la sua ultima uscita avvenuta il 10 settembre 2023 durante il meeting di Zagabria. Un occasione importante per il velocista azzurro, che ha annunciato la sua partecipazione attraverso i suoi canali social, smentendo una presunta indiscrezione che suggeriva il suo ritorno solo a Parigi 2024.

Dopo l'appuntamento in Florida, Jacobs è atteso alle World Relays di Nassau il 4 e 5 maggio, con l'obiettivo di ottenere il pass olimpico per Parigi 2024 con la staffetta 4x100. Successivamente, farà tappa al Roma Sprint Festival il 18 maggio, al Golden Spike di Ostrava il 28 maggio e, soprattutto, agli Europei di Roma, dove il 18 giugno è prevista la finale dei 100 metri.