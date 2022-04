Agile vittoria per la RMB Brixia Brescia sul campo di Mantova

Seconda vittoria in quattro giorni per l’RMB Brixia Brescia, questa volta nella difficile trasferta di Mantova. Alti e bassi nei primi due quarti, dove con dei mini break le due squadre cercano di allungare, ma all’intervallo c’è ancora molto equilibrio, 36-40 il punteggio

Come spesso è accaduto in questa stagione è nel terzo quarto che le bresciane riescono a compattarsi, ad alzare l’intensità e a prendere quel margine che permetterà loro alla fine di conquistare due importantissimi punti.

Decisiva i fini della vittoria la Turmel che festeggia il recente rinnovo di contratto con le bresciane con 19 punti e 21 rimbalzi, sono 21 i punti di Carlotta Zanardi. Mantova ci prova coi 19 punti di Monica, ma la seconda metà è fatale per le sangiorgine.



“Altri due punti in quattro giorni e dopo un periodo senza partite che non ci ha aiutato - sottolinea Coach Zanardi a fine gara - A sprazzi abbiamo difeso ma abbiamo anche commesso degli errori, abbiamo capito dove dobbiamo migliorare e ci lavoreremo in queste cinque partite prima dei playoff".

Il tabellino ufficiale di San Giorgio MantovAgricoltura - RMB Brixia Basket 62 - 76 (14-17, 36-40, 48-60, 62-76)



SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Llorente* 8 (4/9 da 2), Togliani NE, Dettori 10 (2/5, 1/3), Petronio, Bernardoni* 4 (2/6 da 2), Pizzolato NE, Bottazzi 9 (0/1, 3/6), Monica* 19 (4/5, 3/10), Ruffo* 8 (1/2, 1/2), Errera NE, Marchi* 4 (1/8, 0/6) Allenatore: Purrone S.



Tiri da 2: 14/36 - Tiri da 3: 8/27 - Tiri Liberi: 10/13 - Rimbalzi: 39 10+29 (Bernardoni 10) - Assist: 11 (Bernardoni 5) - Palle Recuperate: 6 (Bernardoni 3) - Palle Perse: 15 (Marchi 7)



RMB BRIXIA BASKET: Gregori 11 (3/5, 1/5), Takrou, Celani, Zanardi* 21 (4/12, 2/5), De Cristofaro* 13 (1/5, 3/9), Bonomi* 10 (4/6, 0/2), Scarsi* 2 (1/3 da 2), Scalvini, Rainis, Pinardi NE, Turmel* 19 (5/7, 1/1), Tempia NE Allenatore: Zanardi S.



Tiri da 2: 18/42 - Tiri da 3: 7/25 - Tiri Liberi: 19/20 - Rimbalzi: 47 14+33 (Turmel 21) - Assist: 6 (Zanardi 3) - Palle Recuperate: 7 (Rainis 3) - Palle Perse: 11 (Zanardi 2)



Arbitri: Carella G., Faro S.