Serie A1 femminile, Brixia Brescia sconfitto nettamente dal Famila Schio

Netta vittoria del Famila Wuber Schio nell'anticipo della ventiquattresima giornata del Campionato di Serie A1 di basket femminile contro la RMB Brixia Brescia, 96-54 il finale.

Una partita che le Campionesse d'Italia in carica interpretano con grande energia sin dall'inizio: 27-8 il primo quarto, che mette in chiaro subito le cose per un match in cui Brixia più che altro cerca di limitare i danni, senza però riuscire a produrre in attacco (al di fuori della solita Johnson) a fronte delle grandi difficoltà difensive.

Il 63-23 della prima metà la dice lunga sulla sostanza del match, con Schio (che fa riposare Sottana) che poi si limita a gestire gli oltre 40 punti di margine nella seconda frazione: sul tabellino sono ben sei le giocatrici in doppia cifra per le scledensi, con Ndour che guida a 17; per Brixia Johnson firma 20 punti.

Il tabellino di Famila Wuber Schio-RMB Brixia Brescia 96-54

Famila Wuber Schio: -

RMB Brixia Brescia: -