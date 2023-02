Serie A1 femminile, troppa la distanza dalla Reyer Venezia: Brixia Brescia battuta al PalaLeonessa

Squadra in casa

Squadra in casa Brixia

Al PalaLeonessa di Brescia l'Umana Reyer Venezia domina la RMB Brixia Basket con una splendida prova di squadra. Finisce con un chiaro 50-78 al termine di 40 minuti piacevoli e ben giocati.

Per la Reyer è la vittoria numero 16 in stagione mentre per le ragazze di Coach Zanardi arriva la sconfitta numero 17. Sconfitta che le relega all'ultimo posto della graduatoria.