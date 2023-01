Serie A1 femminile, la Bruschi supera il Brixia Brescia e riapre la corsa salvezza

Squadra in casa

Squadra in casa Bruschi Valdarno

Risultato importante, in zona salvezza, nell'anticipo del diciottesimo turno del Campionato di Serie A1 di Basket femminile.

Al termine di 40 minuti combattuti all'arma bianca arriva una vittoria che vale tanto oro quanto pesa per la Bruschi San Giovanni Valdarno che batte la RMB Brixia Basket e risolve a suo favore la differenza canestri negli scontri diretti, sorpassandola.

Finsce 82-79 per la formazione toscana, all'andata al PalaLeonessa finì 68-67, in una bella partita che le padrone di casa rischiamp di lasciarsi sfuggire via quando passano dal 70-59 nell'ultimo quarto a un clamoroso -2 (78-76) nel minuto finale.

Zanardi con 17+11 e 13 falli subiti, Molnar e Johnson come spalle di lusso (21 e 19 rispettivamente), provano a guidare la rimonta.

Brescia arriva anche sull'80-79 con la tripla di Rainis, pareggiando la differenza canestri: nell'azione successiva, arriva però il fallo su Garrick (29 punti per lei), che manda l'australiana in lunetta per il 2/2 che fissa risultato e confronto diretto a favore della Bruschi.

Il tabellino di Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno - RMB Brixia Basket 82 - 79 (18-27, 35-41, 62-57, 82-79)

BRUSCHI GALLI BK SAN GIOVANNI VALDARNO: Schwienbacher* 7 (2/3, 1/4), Koizar 5 (2/2 da 2), Tassinari* 11 (1/4, 3/6), Lazzaro, Paulsson 3 (1/1 da 3), Krivacevic* 14 (5/10, 1/3), Milani 5 (1/3, 1/1), Missanelli* 5 (1/3, 1/2), Bove 3 (1/2 da 3), Garrick* 29 (2/5, 6/13), Atanasovska NE Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 14/33 - Tiri da 3: 15/32 - Tiri Liberi: 9/11 - Rimbalzi: 34 7+27 (Garrick 8) - Assist: 10 (Tassinari 3) - Palle Recuperate: 5 (Garrick 3) - Palle Perse: 12 (Schwienbacher 3) - Cinque Falli: Schwienbacher

RMB BRIXIA BASKET: Johnson* 19 (6/7, 2/5), Tomasoni, Zanardi* 17 (1/6, 3/10), Molnar* 21 (6/9, 2/5), De Cristofaro NE, Pinardi, Scarsi, Rainis* 9 (0/1, 3/4), Vente* 2 (1/4 da 2), Aizsila 11 (1/2, 2/6) Allenatore: Zanardi S.

Tiri da 2: 15/29 - Tiri da 3: 12/32 - Tiri Liberi: 13/17 - Rimbalzi: 37 8+29 (Zanardi 11) - Assist: 13 (Zanardi 5) - Palle Recuperate: 6 (Molnar 2) - Palle Perse: 16 (Vente 4) Arbitri: Lucotti M., Morassutti A., Marzo P.