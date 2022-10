La RMB Brixia Brescia scrive la storia, vinta la prima partita in Serie A1

Al PalaLeonessa di fronte ad una discreta cornice di pubblico, la RMB Brixia Brescia ha affrontato la Bruschi Galli San Giovanni Valdarno nel match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A1 di Basket femminile.

Match, per le ragazze di Coach Zanardi, di estrema importanza non solo per smuovere la difficile classifica, ancora ferma a zero punto, ma, per soprattutto, per dare merito all’impegno ed i carichi di lavoro che in queste settimane le Leonesse hanno attuato.

Ed al termine dei 40 minuti arriva la prima storica vittoria in Serie A1, 68-67 il finale.

La partita - avvio lento delle squadre con diversi errori di lettura e percentuali basse. A metà del quarto Brixia già in bonus e San Giovanni che si porta a +8 con Garrick protagonista. Buoni rimbalzi in attacco per le bresciane. Si chiude il parziale con San Giovanni in avanti di 8 punti.

Ottimo avvio di secondo quarto delle giovanissime del Brixia con Pinardi, Tomasoni e Valli in evidenza che riavvicinano San Giovanni nel punteggio. A metà quarto questa volta è San Giovanni ad essere in bonus. Qualche errore da fuori delle bresciane e buoni tiri da tre delle toscane portano il punteggio a vantaggio di queste ultime + 17 con Garrick in evidenza con 22 punti alla chiusura del primo tempo.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga avvio deciso delle toscane con Brescia a rincorrere. Brixia che non abbassa la guardia recupera a -10 a due minuti dalla fine del quarto con Carlotta Zanardi attentissima in regia. Si chiude il quarto con San Giovanni a +11.

Nel quarto finale errori da ambo le parti nell’avvio. Quarto da vivere. La difesa aggressiva delle bresciane e le percentuali al tiro nettamente migliorate portano lo svantaggio a solo -3 punti con 8:00 minuti ancora da giocare.

Carlotta Zanardi scalda la mano e, con 8 punti consecutivi, esalta il PalaLeonessa. Punteggio 53-56 a 6:40 alla fine. Parità a 5:00 minuti dal termine con 3 punti di Valli. Primo vantaggio bresciano a 3:30 dal termine con una tripla di Johnson.

Finale intensissimo con alternanza di vantaggi che vede prevalere alla fine una rocciosa ed orgogliosa RMB Brixia Basket.

Coach Zanardi al termine dell’incontro esprime grande soddisfazione soprattutto perché la vittoria ha dato riscontro all’enorme lavoro delle Leonesse in questi mesi di preparazione estremamente intensa.

Il tabellino Ufficiale di RMB Brixia Basket – Bruschi Galli San Giovanni Valdarno 68-67 – Parziali: 13-21, 26-43, 45-56, 68-67

RMB BRIXIA BASKET: Johnson 15, Tomasoni R. 2, Zanardi 21, Molnar 6, De Cristofaro 1, Tempia, Pinardi M. 4, Scarsi 11, Scalvini, Rainis 3, Valli 6, Miller-McCray – All. Zanardi S.

BRUSCHI GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Varga , Trasi 6, Schweinbacher 2, Tassinari 11, Lazzaro, Milani 3, Missanelli 3, Bove , Garrick 32, Whitted 10, Atanasovska – All. Matassini