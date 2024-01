Troppo il divario con la Virtus Bologna, Brescia cede di schianto al PalaLeonessa

Pesante sconfitta interna per la RMB Brixia Basket Brescia che cade al PalaLeonessa, per 34-70, contro la Virtus Segafredo Bologna femminile.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - Louka segna il primo canestro della partita per Brescia, ma il primo quarto è tutto della Virtus, con le bianconere che piazzano subito un parziale di 0-13 e si portano immediatamente sul +10 (3-13). Landi e Zanardi provano a riavvicinare Brescia, ma Bologna in attacco non sbaglia e dopo i primi dieci minuti il risultato è di 10-21.

La Virtus prende definitivamente il largo nel secondo periodo, grazie a un parziale iniziale di 2-11, che la porta fino al +19 (13-32).

Tutte le giocatrici della squadra ospite che entrano in campo riescono a segnare e con due triple consecutive di Zandalasini e Del Pero Bologna arriva a toccare anche il +25 (15-40), che poco dopo, con i liberi di Dojkic, diventa +27, massimo vantaggio del quarto. Garrick segna il canestro del 19-44, chiudendo sul 9-23 il parziale del secondo periodo.

La Virtus perde solo tre palloni contro i 10 delle avversarie e domina la sfida a rimbalzo (24-18) e quella dentro l’area (18-6), grazie ai 12 punti di Zandalasini e a un ottimo 54% da due, a fronte del 28% delle avversarie. Al rientro in campo la musica non cambia, perché dopo aver segnato solo nove punti nel secondo periodo Brescia ne trova solo sette nel terzo.

È un terzo quarto difficile per entrambe le squadre dal punto di vista offensivo e infatti per oltre tre minuti entrambe le formazioni restano senza segnare. Dojkic muove la retina e trova il canestro che dà alla Virtus il +31 (21-52), che diventa +35 con i successivi quattro punti consecutivi di André. Brescia non riesce ad arrivare a trenta punti nei primi trenta minuti di gioco e chiude il terzo periodo sotto 26-58.

Il terzo quarto è di puro garbage time, con Brescia che ancora una volta non riesce ad abbattere il muro dei dieci punti segnati: la squadra lombarda ne trova solo 8 e pur segnandone a sua volta pochi (12), la Virtus può arrivare fino al +39 (31-70).

Brescia per la prima volta in stagione non riesce ad arrivare nemmeno a quota 35 e il match si chiude sul punteggio di 34-70. La squadra di casa segna con solo il 20% dal campo e perde 23 palloni, mentre Bologna raccoglie 50 rimbalzi e segna 44 punti in area contro i 12 delle avversarie.

La squadra ospite recupera ben 14 palloni e domina in ogni singola voce statistica: Bologna tiene così il passo di Schio, mentre Brescia è al nono posto a quota 10 punti.

IL TABELLINO

RMB Brixia Basket - Virtus Segafredo Bologna 34 - 70 (10-21, 19-44, 26-58, 34-70)



RMB BRIXIA BASKET BRESCIA: Bordiga, Landi 4 (1/3 da 2), Zanardi* 3 (0/1, 1/4), Tomasoni R. 2 (0/2, 0/2), Pinardi, Louka* 5 (0/3, 1/3), Boothe 11 (4/9, 1/2), Garrick* 7 (2/7, 1/5), Skoric* 2 (1/2, 0/3), Tassinari*

Allenatore: Cesaro S.

Tiri da 2: 8/34 - Tiri da 3: 4/25 - Tiri Liberi: 6/9 - Rimbalzi: 41 9+32 (Louka 7) - Assist: 6 (Louka 2) - Palle Recuperate: 6 (Zanardi 5) - Palle Perse: 23 (Boothe 5)



VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Del Pero 5 (1/1, 1/1), Pasa* 4 (2/4, 0/2), Peters 10 (5/9, 0/4), Cox 7 (2/6, 1/4), Rupert* 7 (3/6, 0/4), Barberis* 5 (1/3, 1/2), Dojkic 4 (1/2, 0/3), Andre'* 8 (4/5 da 2), Zandalasini* 12 (3/6, 2/3), Orsili, Consolini 8 (4/4 da 2)

Allenatore: Vincent P.

Tiri da 2: 26/50 - Tiri da 3: 5/24 - Tiri Liberi: 3/4 - Rimbalzi: 50 11+39 (Peters 9) - Assist: 15 (Dojkic 4) - Palle Recuperate: 14 (Peters 3) - Palle Perse: 13 (Rupert 3)

Arbitri: Grazia L., Foti D., Barbiero M.