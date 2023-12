Vittoria pesante di Brescia nello scontro diretto: la cronaca e il tabellino

Importante successo interno per la RMB Brixia Brescia Basket, che ha la meglio su Oxygen Roma Basket per 74-62. Il successo è figlio di una Carlotta Zanardi da 23 punti, 8 rimbalzi e 6 assist, con Brescia che perde solo 7 palloni a fronte dei 15 delle avversarie.

Roma manda quattro giocatrici in doppia cifra, ma nonostante questo incappa nella sua settima sconfitta stagionale. Questo fa sì che sia proprio Brescia ad agganciarla a quota sei punti, con la squadra lombarda che si riporta così a soli quattro punti dalla zona playoff.

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - Dopo il 2-0 iniziale firmato da Louka, Brescia subisce un parziale di 0-10 delle avversarie, firmato da quattro delle cinque giocatrici titolari di Roma. Zanardi e Landi provano a fermare le difficoltà della squadra di casa, ma la tripla di Dongue e il gioco da tre punti di Czukor portano le ospiti sul +9 (7-16). Brescia però non si lascia abbattere e negli ultimi tre minuti trova un gran parziale di 10-1 e, grazie alla tripla di Zanardi, riesce a chiudere il quarto in perfetta parità, a quota 17.

La tripla di Romeo porta subito davanti Roma all’inizio della seconda frazione, ma l’equilibrio regna sovrano anche nei secondi dieci minuti. L’unico parziale rilevante è quello di 8-0 che mette a referto Brescia, che grazie alle triple di Garrick e Zanardi e al canestro di Boothe si porta avanti di cinque punti sul 39-34. Quattro punti consecutivi di Kalu riportano però Roma sul -1, ma è Zanardi a chiudere il quarto sul 41-38 grazie al canestro da due punti. Zanardi e Louka segnano 25 punti in due, mentre per Roma la top scorer è Kalu a quota 13.

Le due squadre sono in grande equilibrio dal punto di vista statistico, con Roma che tira meglio (46% dal campo contro 41%), ma che perde più palloni (9-4). Kalu e Sventoraite ne mettono quattro consecutivi e in meno di un minuto di gioco Roma è di nuovo davanti, per 41-42. La lunga lituana firma anche un mini allungo per la squadra della capitale, che tocca il +5 sul 44-49. Zanardi firma il pareggio a quota 50 e Skoric segna i due punti che portano in vantaggio la squadra di casa.

A fissare il risultato sul +4 per Brescia (54-50) a fine terzo quarto sono i liberi di Elisabetta Tassinari. Nell’ultimo periodo Brescia riesce a difendere il suo vantaggio e spezza tutti i tentativi di rimonta delle avversarie. Czukor permette a Roma di toccare il -2 (62-60), ma Natali sbaglia la tripla che potrebbe portare davanti le ospiti. Da quel momento in poi la squadra lombarda non si guarda più indietro e piazza un parziale di 12-2 che le garantisce la vittoria nei minuti finali del match. Brescia chiude infatti sul 74-62 e riesce a mantenere la concentrazione nel momento più importante.

Il tabellino

RMB Brixia Basket - Oxygen Roma Basket 74 - 62 (17-17, 41-38, 54-50, 74-62)



RMB BRIXIA BASKET: Bordiga NE, Landi 5 (1/2, 1/1), Tomasoni A. NE, Zanardi* 23 (3/7, 4/7), Tomasoni R., Pinardi NE, Louka* 15 (6/12, 0/1), Boothe 9 (4/9, 0/2), Garrick* 8 (1/5, 2/9), Skoric* 8 (2/5, 0/1), Tassinari* 6 (2/6, 0/3) Allenatore: Cesaro S.

Tiri da 2: 19/46 - Tiri da 3: 7/24 - Tiri Liberi: 15/21 - Rimbalzi: 44 17+27 (Skoric 11) - Assist: 14 (Zanardi 6) - Palle Recuperate: 7 (Landi 2) - Palle Perse: 7 (Garrick 3)



OXYGEN ROMA BASKET: Romeo* 13 (2/5, 3/8), Dongue* 11 (4/6, 0/1), Cupido 1 (0/1 da 3), Natali 3 (1/5 da 3), Bongiorno NE, Scarsi, Czukor* 12 (3/6, 2/7), Sventoraite* 5 (1/6 da 2), Gilli 2 (1/5, 0/1), Kalu* 15 (4/5, 1/1) Allenatore: Di Meglio V.

Tiri da 2: 15/33 - Tiri da 3: 7/24 - Tiri Liberi: 11/14 - Rimbalzi: 40 9+31 (Kalu 9) - Assist: 10 (Romeo 6) - Palle Recuperate: 6 (Romeo 3) - Palle Perse: 15 (Kalu 7) - Cinque Falli: Sventoraite

Arbitri: Boscolo E., Bonotto F., Bettini C.