Brescia lotta con cuore e coraggio ma i due punti sfuggono nel finale

Terzo successo consecutivo per La Molisana Magnolia Campobasso, che ha la meglio sulla RMB Brixia Brescia Basket per 78-75. Per le ragazze di Coach Cesaro è la settima sconfitta in campionato in nove partite.

La partita

Inizio super della Magnolia, che nel giro di tre minuti si ritrova davanti per 10 punti a 0, mandando a referto quattro delle cinque giocatrici titolari. Tomasoni sblocca le sue, ma le molisane mandano a segno altri cinque punti consecutivi e trovano anche il +12 sul 14-2. Brescia prova a mettersi in moto e a superare le sue difficoltà offensive grazie a quattro punti consecutivi, ma è un primo quarto molto difficile per la squadra lombarda, che chiude sotto 21-10 i primi dieci minuti.

Nella seconda frazione Brescia si riscuote e con Garrick e Louka trova subito cinque punti consecutivi che dimezzano lo svantaggio (21-15). Il match si accende, con Mistinova che piazza cinque punti di fila a cui rispondono prontamente Louka e Zanardi. Brescia è definitivamente entrata in partita e grazie a un parziale di 2-11 si riporta a contatto fino al -4 con il canestro di Boothe. Trimboli prova a ricacciare indietro le avversarie con un gioco da tre punti, ma Brescia rimane lì e con i due punti di Garrick chiude il quarto a sole quattro lunghezze di distanza, sul 41-37.

È una seconda frazione da 27 punti segnati per la squadra ospite, che dopo venti minuti hanno ben due giocatrici a quota dieci punti, ovvero Louka e Garrick. Campobasso risponde con una Mistinova da 14 punti e zero palle perse: per la squadra molisana sono solo sei le palle perse in venti minuti, contro le 11 della squadra ospite. Louka firma subito il -2 per Brescia in apertura di terzo periodo, ma Kunaiyi-Akpanah rimette subito due possessi tra le due squadre.

La numero 3 di Campobasso è la protagonista assoluta del terzo quarto: 11 sono i punti segnati in dieci minuti, con l’attacco molisano che si regge soprattutto sulle sue spalle per ricacciare indietro i tentativi di rimonta di Brescia. Garrick e Louka riportano la loro squadra in parità a quota 47 e sempre loro due, a seguito del fallo tecnico fischiato a Mistinova, portano Brescia avanti per la prima volta nel match (47-50). È in questo momento che Kunaiyi-Akpanah mette a referto nove punti consecutivi che permettono a Campobasso di rimettere la testa avanti (58-53).

Il canestro di Kacerik chiude il quarto sul 61-54. Campobasso torna subito sulla doppia cifra di vantaggio all’inizio dell’ultimo periodo (65-54), ma Brescia firma un parziale di 0-9 che la riporta fino al -3 (70-67). Tassinari, dopo aver messo cinque punti consecutivi, sbaglia la tripla del potenziale pareggio, mentre dall’altra parte Stefania Trimboli segna da oltre l’arco e rimette due possessi tra le squadre (73-67).

Quattro liberi consecutivi di Zanardi riportano Brescia fino al -2 (75-73) a meno di trenta secondi dalla fine, ma sull’azione successiva la tripla di Mistinova manda in visibilio la Molisana Arena. Louka segna di nuovo il -3 (78-75) e Kacerik sbaglia i liberi, ma Zanardi perde palla e il match si chiude con la vittoria delle padrone di casa per 78-75. Kunaiyi-Akpanah va in doppia doppia con 22 punti e 13 rimbalzi, ma nei momenti decisivi sono Stefania Trimboli (14) e Miroslava Mistinova (19) a salire in cattedra.

20 di Louka e 17 di Garrick in uscita dalla panchina non sono sufficienti a evitare a Brescia la quinta sconfitta consecutiva, figlia anche delle 19 palle perse. Campobasso trova invece il suo settimo successo stagionale e approfitta del passo falso di San Martino di Lupari per prendersi il quarto posto in solitaria.

Il tabellino

La Molisana Magnolia Campobasso - RMB Brixia Basket 78 - 75 (21-10, 41-37, 61-54, 78-75)



LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO: Del Sole NE, Kunaiyi-Akpanah* 22 (7/9 da 2), Narviciute NE, Kacerik 3 (1/2 da 3), Vitali NE, Trimboli* 14 (2/5, 3/6), Giacchetti 2 (1/1 da 2), Quinonez Mina 8 (4/7, 0/4), Dedic* 8 (4/7, 0/1), Srot NE, Morrison* 2 (1/1, 0/1), Mistinova* 19 (5/10, 3/10)

Allenatore: Sabatelli D.

Tiri da 2: 24/40 - Tiri da 3: 7/24 - Tiri Liberi: 9/12 - Rimbalzi: 28 6+22 (Kunaiyi-Akpanah 13) - Assist: 17 (Kacerik 4) - Palle Recuperate: 7 (Trimboli 3) - Palle Perse: 11 (Kacerik 3)



RMB BRIXIA BASKET: Bordiga NE, Landi, Zanardi* 11 (2/5, 0/4), Tomasoni* 2 (1/1 da 2), Pinardi NE, Louka* 20 (9/12, 0/2), Boothe 5 (2/2, 0/1), Garrick 17 (1/1, 4/10), Skoric* 7 (2/6, 1/2), Tassinari* 13 (2/2, 3/5) Allenatore: Cesaro S.

Tiri da 2: 19/30 - Tiri da 3: 8/26 - Tiri Liberi: 13/16 - Rimbalzi: 36 8+28 (Louka 9) - Assist: 16 (Landi 5) - Palle Recuperate: 7 (Garrick 2) - Palle Perse: 19 (Garrick 6)

Arbitri: Capurro M., Rodia P., Lanciotti V.