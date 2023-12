Brescia chiude l'anno alla grande: espugnato il parquet della squadra campana

La RMB Brixia Brescia conquista la quarta vittoria della sua stagione travolgendo il fanalino di coda O.ME.P.S. Battipaglia.

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - Partenza a tinte blu nei primi minuti di gara con Louka (16 punti e 7 rimbalzi) e Garrick (24 punti con 5/9 da tre) brave a stracciare la retina per un primo parziale di 2-7, tuttavia la compagine campana non si fa pregare per rimettere il risultato in parità e va a referto con l'appoggio di Seka (8 punti e 8 rimbalzi) e la tripla di Ferrari Calabro (12 punti e 7 assist); il ritmo successivamente si abbassa, ma premia la squadra ospite che costruisce un break di 1-6 dai canestri di Boothe (11 punti e 8 rimbalzi) e Landi per chiudere sull'8-13 il primo quarto.

È proprio la numero 22 bresciana ad incrementare il fatturato alla voce punti, poi Yurkevicius (8 punti e 19 rimbalzi) ricuce lo strappo con un jumper e Ferrari Calabro – con il suo secondo canestro da dietro l'arco – riporta Battipaglia ad un solo possesso di distanza; l'impeto delle padrone di casa non si ferma nemmeno dopo i due punti segnati da Louka, poiché Seka e Potolicchio (9 punti) pareggiano i conti a 5' dall'intervallo (18-18).

La RMB Brixia non ha nessuna intenzione di finire sotto nel punteggio, perciò si affida alle scorribande dell'asse Boothe-Garrick per riprendere le redini del gioco; Prete e Potolicchio sono abilissime nel riportare la O.ME.P.S. a -1 con due triple in rapida successione, ma il break capitanato da Zanardi (10 punti) – a cui si unisce Skoric – dice 24-31 al termine della prima frazione.

L'inizio del secondo tempo vede il botta e risposta tra le due rivali: Garrick risponde con un layup alla bomba di Potolicchio, così come Skoric (10 punti e 5 rimbalzi) respinge al mittente il tentativo di rimonta targato Seka; la numero 24 delle ospiti poi prosegue nella sua missione convertendo due tiri a cronometro fermo, successivamente la tripla di Garrick scrive il primo vero massimo vantaggio lombardo (29-40).

Il canovaccio della partita non cambia ed infatti il solito duo Garrick-Louka ristabilisce le gerarchie dopo i canestri di Johnson (8 punti e 6 rimbalzi), ma le campane realizzano da dietro l'arco con la cecchina Ferrari Calabro e trovano il fondo della retina grazie all'appoggio di Seka; la squadra allenata da coach Cesaro si affida nuovamente a Garrick e Louka per siglare il break di 0-6 che lancia Brixia sul +13, ma nel finale la tripla di Milani e l'intuizione di Yurkevicius scrivono il 43-51 alla mezz'ora.

La compagine in divisa blu ha intenzione di affondare il colpo e mettere la partita in ghiaccio: infatti, sfrutta la prolificità del trio Louka-Boothe-Garrick per griffare il parziale di 2-11 fuggendo così verso una probabile vittoria.

La bomba di Ferrari Calabro illude Battipaglia di poter uscire da questo impasse, ma la squadra di coach Caboni rimane a digiuno per i successivi 6', un invito a nozze per il quintetto della RMB che uccide definitivamente la partita con un altro terrificante parziale di 0-13; il tiro libero di Johnson ed il jumper di Yurkevicius sigillano il punteggio sul 51-75 finale.

Il tabellino

O.ME.P.S. Battipaglia - RMB Brixia Basket 51 - 75 (8-13, 24-31, 43-51, 51-75)



O.ME.P.S. BATTIPAGLIA: Franova, Lombardi NE, Seka* 8 (3/5 da 2), Potolicchio* 9 (0/2, 3/6), Mini, Chiapperino NE, Prete 3 (0/1, 1/2), Chiovato F., Johnson* 8 (3/9, 0/1), Milani 3 (1/3 da 3), Yurkevichus* 8 (4/6, 0/4), Ferrari Calabro* 12 (0/1, 4/13) Allenatore: Caboni G.

Tiri da 2: 10/26 - Tiri da 3: 9/30 - Tiri Liberi: 4/12 - Rimbalzi: 42 10+32 (Yurkevichus 19) - Assist: 13 (Ferrari Calabro 7) - Palle Recuperate: 2 (Yurkevichus 1) - Palle Perse: 22 (Ferrari Calabro 7)



RMB BRIXIA BASKET: Landi 4 (1/1, 0/2), Tomasoni A. NE, Zanardi* 10 (4/8, 0/3), Tomasoni R., Pinardi, Louka* 16 (6/14, 1/3), Boothe 11 (5/8, 0/2), Garrick* 24 (4/7, 5/9), Skoric* 10 (3/5 da 2), Tassinari* Allenatore: Cesaro S.



Tiri da 2: 23/46 - Tiri da 3: 6/22 - Tiri Liberi: 11/15 - Rimbalzi: 39 8+31 (Boothe 8) - Assist: 13 (Landi 4) - Palle Recuperate: 15 (Landi 5) - Palle Perse: 10 (Skoric 3)



Arbitri: Pratico' F., Roca G., Frosolini I.