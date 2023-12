Brescia beffata nel finale nel derby con Milano: la cronaca e il tabellino

Squadra in casa

Squadra in casa Sesto San Giovanni

L'Allianz Geas Sesto San Giovanni scaccia via il tentativo di rimonta della RMB Brixia superandola in volata nel derby lombardo.

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - Primo quarto tutto a tinte biancoazzurre con Garrick (16 punti) e Louka (18 punti e 7 rimbalzi) ispirate nel registrare subito un parziale di 2-9, successivamente Gwathmey (17 punti) e Moore (13 punti e 7 rimbalzi) provano a far reagire le padrone di casa, ma le bombe di Zanardi (15 punti e 6 assist) sono una sentenza per il +11 Brixia; la Geas va a referto con un tiro da dietro l'arco di Conti a cui risponde Skoric, poi Gwathmey avvia un tentativo di rimonta che viene subito interrotto dalla tripla di Tassinari per il 13-23 con cui si chiudono i primi dieci minuti.

Le rossoblu aprono il secondo quarto con un parziale di 7-0 ad opera di Moore, Dotto e Bestagno (12 punti); le ospiti connettono con due triple in rapida successione di Garrick e Louka, ma il duo Bestagno-Dotto riporta Sesto San Giovanni a -4 prima che Trucco (11 punti, 5 rimbalzi e 5 assist) – in tandem con Conti – regali il sorpasso a 90” dall'intervallo

Negli ultimi trenta secondi, Skoric ha un botta e risposta con Dotto e Moore dove sigillano il punteggio sul 39-36 alla pausa lunga.

Nella ripresa le padrone di casa sembrano avere le forze per scappare via grazie all'assolo di Gwathmey, ma prima Zanardi e poi l'asse Tassinari-Boothe riportano la RMB Brixia ad un solo punto di distanza; tuttavia, le ospiti rimangono oltre 5' senza segnare e questo diventa un invito a nozze per la Geas che registra un parziale di 7-0, infine il jumper di Zanardi vale il 51-45 alla mezz'ora.

Il quarto periodo è subito Bestagno-Gwathmey contro Garrick-Zanardi, dopo sono Trucco e Louka a duellare ai due lati opposti del parquet; la stessa numero 16 delle bresciane risponde anche al canestro di Moore, ma Conti e Gwathmey mettono spediscono all'angolo le avversarie.

Con la partita tra le mani, la Geas abbassa il ritmo di gioco, ma si rivela un errore perché Louka, Garrick e Zanardi riportano a -3 Brixia; nel finale, la stessa Garrick non trova il pareggio e il derby va a Sesto San Giovanni con il punteggio di 68-65.

Il tabellino

Allianz Geas Sesto San Giovanni - RMB Brixia Basket 68 - 65 (13-23, 39-36, 51-45, 68-65)



ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto 7 (2/5, 1/2), Moore* 13 (6/10 da 2), Conti* 8 (1/1, 2/6), Arturi NE, Bestagno 12 (0/1, 4/6), Tava, Trucco* 11 (4/4, 1/4), Panzera*, De Lise NE, Ostoni NE, Gwathmey* 17 (7/13, 1/3), Minora NE

Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 20/36 - Tiri da 3: 9/23 - Tiri Liberi: 1/2 - Rimbalzi: 27 8+19 (Moore 7) - Assist: 25 (Dotto 6) - Palle Recuperate: 8 (Dotto 3) - Palle Perse: 14 (Moore 3)

RMB BRIXIA BASKET: Bordiga NE, Landi, Tomasoni A. NE, Zanardi* 15 (2/2, 3/11), Tomasoni R., Pinardi NE, Louka* 18 (5/9, 2/4), Scalvini NE, Boothe 2 (1/1 da 2), Garrick* 16 (5/6, 2/6), Skoric* 8 (2/5, 1/1), Tassinari* 6 (0/2, 2/7)

Allenatore: Cesaro S.

Tiri da 2: 15/25 - Tiri da 3: 10/30 - Tiri Liberi: 5/5 - Rimbalzi: 30 8+22 (Louka 7) - Assist: 20 (Zanardi 6) - Palle Recuperate: 6 (Boothe 2) - Palle Perse: 18 (Squadra 3)

Arbitri: Tirozzi A., Ugolini E., Coraggio A.