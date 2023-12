Dopo un bel primo tempo Brescia si spegne alla distanza e perde partita e vetta

Dopo quattro vittorie consecutiva la Germani trova la terza sconfitta in campionato uscendo sconfitta dal Taliercio con il punteggio di 86-71.

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Reyer) - Spissu è a referto solo per onor di firma, Simms c'è ma non al top fisicamente, così gli orogranata partono con De Nicolao (che ha smaltito l''influenza), Tucker, Parks, Brooks e Tessitori. L'avvio è a strappi: 2-0, 2-7 (al 3'), 10-7 (al 4'). C'è grande intensità e fisicità, in campo, con un'ottima difesa orogranata e anche numerosi assist (5 dopo i primi 10') per il 14-9 subito dopo metà quarto. Il match torna però subito in equilibrio e anzi, dal 18-16 dell'8', la Germani allunga fino al 18-22 di fine primo periodo.

Prima di spendere il terzo fallo Gabriel aggiorna a +6 (23-29) il massimo vantaggio esterno al 12'30”, con pronto time out orogranata, anche se l'attacco dell'Umana Reyer continua a faticare, così al 14' è 25-33. Una clamorosa schiacciata di Tucker e una tripla di De Nicolao accendono il Taliercio e ricuciono sul 32-35 al 16', poi è Della Valle a trascinare Brescia sul 34-43 al 19', anche se una doppia combinazione De Nicolao-Tessitori permette all'Umana Reyer di riavvicinarsi all'intervallo lungo sul 38-43.

Alla ripresa del gioco, gli orogranata si riavvcinano sul 42-43 e dopo 2'30” trovano anche il bonus di Brescia, con poi il sorpasso sul 47-45 al 24'30” e a metà quarto è 49-45 con un break di 7-0. La Germani segna il suo primo canestro su azione del secondo tempo solo al 15'30”, con l'inerzia che resta orogranata, fino al 55-47 del 28'. Nel finale, gli ospiti provano a buttarla sui nervi e riescono così a chiudere al 30' sul 59-56. L'Umana Reyer riprende però il pieno controllo del match in avvio di ultimo periodo, volando sul 67-56 al 32'.

Brescia non molla (69-67 al 35'30”), ma una tripla di Casarin seguita dal quinto fallo di Gabriel e il canestro di Tessitori a rimbalzo offensivo ridanno tranquillità sul 74-67 al 36'30”. Dopo l'antisportivo di Christon, De Nicolao recupera anche un rimbalzo offensivo e stoppa Della Valle da 3, con un finale convulso, prima di gestire un finale di partita costellato di falli tecnici, ma in cui non solo gli orogranata gestiscono, ma addirittura allungano ulteriormente fino al 86-71.

Il tabellino e gli highlights

Umana Reyer Venezia-Germani Brescia 86-71 (18-22, 38-43, 59-56)



REYER VENEZIA: Spissu, Tessitori 21, Casarin 12, De Nicolao 11, O’Connell, Janelidze, Parks 4, Brooks 2, Simms 2, Wiltjer 7, Brown Jr 10, Tucker 17. All. Spahija



GERMANI BRESCIA: Christon 6, Gabriel 3, Bilan 7, Burnell 6, Massinburg 11, Tanfoglio, Della Valle 16, Petrucelli 4, Cobbins 8, Cournooh 4, Akele 6, Porto. All. Magro

Gli Highlights