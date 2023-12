Brescia ingrana la terza, batte Sassari e si conferma al vertice del campionato

Dopo le vittorie in casa con Varese e in trasferta a Scafati, la Germani Brescia trova il terzo successivo consecutivo superando la Dinamo Sassari.

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia) - Dopo i primi 90’’ in cui nessuna delle due squadre riesce a trovare il fondo della retina, è la tripla di Petrucelli in contropiede ad inaugurare le marcature. Tyree è lesto a rispondere per Sassari ma la Germani prova a scappare con due triple in rapida successione di Della Valle e Gabriel (punteggio sul 9-2 al 3’).

Mckinnie prova a tenere a contatto gli ospiti con 4 punti in rapida successione ma i successivi canestri di Bilan e Petrucelli tengono a distanza Sassari. La tripla di Cappelletti riporta sul -5 Sassari, ma ecco un nuovo parziale di 5-0 firmato da Kenny Gabriel che riporta in doppia cifra il vantaggio della Germani e costringe coach Bucchi al timeout (21 a 11 il punteggio al 7’).

Nel finale di quarto Tyree e McKinnie provano nuovamente ad accorciare ma Brescia prima controlla il vantaggio accumulato e poi con il canestro di Christon chiude il primo quarto sul 29-17.

È la tripla di David Cournooh ad aprire il secondo quarto di gioco, Sassari prova a rispondere ma non riesce a trovare il fondo della retina e la Germani ne approfitta per allungare nuovamente con un parziale di 9-0 e Coach Bucchi è costretto nuovamente a chiamare timeout.

Gombauld all’uscita dal timeout prova a dare la scossa ai suoi ma Cournooh è ancora chirurgico dalla linea dei 3 punti e Brescia può così controllare il gioco sul +22 al 15’. L’attacco di Sassari si inceppa nuovamente e la Germani può allungare sul 62 a 25 al termine del primo tempo di gioco.

Secondo tempo che ha poco da dire dal punto di vista del risultato, la Germani controlla la partita, allungando il vantaggio anche sul +50 e aggiudicandosi l’incontro con il punteggio di 110-65.

IL TABELLINO E GLI HIGHLIGHTS

Germani Brescia-Banco di Sardegna Dinamo Sassari 110-65 (29-17, 62-25, 88-38)



GERMANI BRESCIA: Christon 7, Gabriel 15, Bilan 14, Burnell 16, Massinburg 15, Tanfoglio, Della Valle 19, Petrucelli 12, Cobbins, Cournooh 8, Akele 2, Porto 2. All. Magro



DINAMO SASSARI: Cappelletti 5, Piredda, Pisano 2, Treier 8, Tyree 4, Kruslin 9, Raspino 2, Gandini, Gentile 2, Gombauld 17, McKinnie 9, Charampopoulos 7. All. Bucchi

HIGHLIGHTS