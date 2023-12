Le Germani rimonta nel secondo tempo e centra la vittoria che vale la vetta

Squadra in casa

Buon momento per la Germani Brescia, che esce vittoriosa, 83-89 il finale, dal confronto esterno contro la Givova Scafati. Una vittoria che le permette di conservare il primato in vetta alla classifica del campionato di serie A UnipolSai.

I padroni di casa, in realtò, hanno tenuto bene il parquet al cospetto della prima della classe, dando anche l’impressione di poterla spuntare. Ma alla fine la maggior classe, la maggior profondità di roster e soprattutto le scelte giuste nei momenti decisivi, hanno consegnato i due punti al club di Brescia.

La partita

E’ subito partita vera sul parquet di Viale della Gloria: la truppa di casa, con Nunge sugli scudi, si porta avanti 9-4 al 2’ e 12-7 al 4’. A metà periodo, il lungo statunitense è già in doppia cifra, mentre i suoi conducono 14-9 le ostilità. Petrucelli, Gabriel e Bilan, con un parziale di 0-7, mettono la freccia 14-16 al 7’.

Coach Sacripanti cambia quattro quinti del quintetto, ma è Pinkins il principale realizzatore dei centri che permettono ai locali di tenere la testa della sfida alla fine del primo quarto (25-21).

Massinburg, Akele e Burnell realizzano i canestri del 29-29 al 13’, approfittando di qualche errore dei locali in attacco e qualche leggerezza difensiva. Strelnieks si carica sulle spalle il peso dell’intero reparto offensivo gialloblù, in una fase della gara in cui le difese hanno ragione dei rispettivi attacchi e il punteggio si mantiene pressoché equilibrato (36-35 al 17’).

Sale in cattedra anche Logan, tra gli artefici del 42-38 con cui gli scafatesi chiudono avanti la prima parte di gara.

Cambiano i canestri di attacco, ma non l’andazzo della sfida, che vede sempre i locali (bene Rivers) avanti nel punteggio, anche se di poche lunghezze (52-46 al 25’). Capitan Della Valle prova a strigliare i suoi, trova manforte in Christon e Bilan e così al 27’ i bresciani ribaltano il punteggio (54-55), chiudendo in vantaggio 59-63 la terza frazione.

Tanti errori da una parte e dall’altra caratterizzano i primi minuti dell’ultimo periodo, in cui la Germani conservano la testa della sfida (64-68 al 33’). La lucida regia di Robinson e i canestri Gentile e Pinkins riportano avanti la Givova 71-69 al 35’ ed infiammano la Beta Ricambi Arena Palamangano, che riprende ad incitare a squarciagola i propri beniamini.

Quando l’inerzia della gara sembra passare dalla parte dei padroni di casa, ecco che invece Gabriel, Della Valle e Petrucelli realizzano tre triple consecutive ed un canestro da sotto, che valgono il vantaggio 75-83 al 38’. E’ troppo tardi per tentare di invertire la rotta di una sfida che ha preso irrimediabilmente la direzione di Brescia, vittoriosa 83-89 nonostante la pressione difensiva di Scafati a tutto campo.

Il tabellino e gli highlights di Scafati-Brescia

GIVOVA SCAFATI 83 – 89 GERMANI BRESCIA

GIVOVA SCAFATI: Morvillo n. e., Sangiovanni n. e., Gentile 10, Mouaha n. e., Pinkins 16, Rossato 4, Logan 7, Robinson 7, Rivers 12, Nunge 16, Pini 1, Strelnieks 10. Allenatore: Sacripanti Stefano. Assistenti Allenatori: Ciarpella Marco, Costagliola Di Fiore Massimo.

GERMANI BRESCIA: Christon 19, Gabriel 12, Bilan 13, Burnell 8, Massinburg 5, Della Valle 10, Petrucelli 13, Cournooh 2, Pollini n. e., Akele 7, Porto n. e.. Allenatore: Magro Alessandro. Assistenti Allenatori: Cotelli Matteo, Taccetti Francesco.

ARBITRI: Sahin Tolga Ozge di Messina, Paglialunga Fabrizio di Massafra (Ta), Patti Simone di Montesilvano (Pe).

NOTE: Parziali: 25-21; 17-17; 17-25; 24-26. Falli: Scafati 22; Brescia 19. Usciti per cinque falli: nessuno. Tiri dal campo: Scafati 31/67 (46%); Brescia 34/67 (51%). Tiri da due: Scafati 22/40 (55%); Brescia 28/47 (60%). Tiri da tre: Scafati 9/27 (33%); Brescia 6/20 (30%). Tiri liberi: Scafati 12/15 (80%); Brescia 15/22 (68%). Rimbalzi: Scafati 35 (12 off.; 23 dif.); Brescia 32 (9 off.; 23 dif.). Assist: Scafati 16; Brescia 18. Palle perse: Scafati 10; Brescia 5. Palle recuperate: Scafati 4; Brescia 6. Stoppate: Scafati 4; Brescia 2. Spettatori: 2.234 circa.