Serie B: Grande vittoria della LuxArm in casa della Pallacanestro Fiorenzuola

Squadra in casa

Squadra in casa LumezzaneVgz

Grande vittoria per la LuxArm Lumezzane che vince sul campo della Pallacanestro Fiorenzuola 1972 e vede la salvezza diretta.

L’inizio partita è a favore di Fiorenzuola, che con un quintetto estremamente lungo mette in grossa difficoltà sotto canestro Lumezzane. Strautmanis con il piazzato ricuce il gap al 7’, con le squadre che si equivalgono in un primo quarto dalle percentuali estremamente povere per entrambe.

Nel secondo quarto Lumezzzane parte meglio e prova ad allungare, con i padroni di casa che, fanno fatica a trovare la via del canestro, provano a restare attaccati. La spallata decisiva arriva nel terzo periodo cob gli ospiti che , grazie ad un parziale di 10 a 19, mettono una seria impoteca alla partita. Nell'ultimo periodo Fiorenzuola prova a rientrare ma la LuxArm è brava a respingere i tentativi di rimonta e a portare a casa due punti fondamentali per la classifica che ora li vede salvi.

Pall. Fiorenzuola 1972 - LuxArm Lumezzane 53-68 (13-12, 13-19, 10-19, 17-18)

Pall. Fiorenzuola 1972: Giacomo Filippini 22 (6/10, 2/5), Umberto Livelli 11 (2/9, 1/4), Michele Rubbini 8 (2/4, 0/3), Federico Ricci 6 (2/7, 0/2), Lorenzo De zardo 6 (2/7, 0/2), Denis Alibegovic 0 (0/6, 0/2), Jonas Bracci 0 (0/2, 0/0), Pietro Avonto 0 (0/0, 0/0), Simone Bussolo 0 (0/0, 0/0), Petar Jovanovic 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Boriani 0 (0/0, 0/0), Simone Superina 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 19 - Rimbalzi: 43 10 + 33 (Giacomo Filippini 11) - Assist: 8 (Michele Rubbini 3)

LuxArm Lumezzane: Samuel Dilas 14 (5/14, 0/1), Andrea Scanzi 12 (2/7, 2/7), Luca Dalcò 12 (3/5, 2/4), Massimiliano Fossati 10 (4/5, 0/1), Kristofers Stautmanis 7 (3/3, 0/0), Daniele Ciaramella 6 (3/6, 0/2), Marco Borghetti 4 (0/6, 0/2), Edoardo Maresca 3 (0/4, 1/6), Roberto Bordone 0 (0/0, 0/0), Pierferdinando Fend 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 14 - Rimbalzi: 46 11 + 35 (Andrea Scanzi 9) - Assist: 16 (Andrea Scanzi 6)