Serie B: La LuxArm in trasferta contro Fiorenzuola per continuare a vincere

Partita importante e complicata quella che attende la LuxArm Lumezzane nella 26esima giornata di campionato. Gli uomini di coach Caputo sono attesi dalla trasferta sul campo della Pallacanestro Fiorenzuola 1972.

Fiorenzuola viene dalla sconfitta dell'ultimo turno contro la capolista Cividale arrivata però solo nei minuti finali dopo una gara condotta sin dalla palla a due. I gialloblù in classifica, non sono ancora certi del piazzamento playoff, infatti si trovano al sesto posto in classifica a quota 26 punti ma a braccetto sia di Vicenza che di Desio e a +4 su Monfalcone.

La LuxArm Lumezzane arriva alla sfida all’11° posto in classifica, con la volontà di uscire dalla zona playout e comunque forte di 18 punti in classifica. La squadra di coach Saputo arriva al PalaMagni forte del successo contro Monfalcone nell’ultima giornata di campionato. Sicuramente il rendimento in trasferta della squadra di Caputo non è stato entusiasmante durante tutta la stagione, ma riuscire a portare a casa i due punti da Fiorenzuola sarebbe davvero un grandissimo risultato.

Appuntamento al PalaMagni domenica 10 aprile, palla a due alle 18.00.