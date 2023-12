Serie A2: l'Agribetocchi lotta ma non basta. Al Flaminio vince Rimini

Dopo il turno infrasettimanale l’Agribertocchi Orzinuovi è di scena sul parquet del Flaminio, casa della Rivierabanca basket Rimini gara valevole per il quattordicesimo turno di regular season. La partita si svolge sul filone dell’equilibrio per 35’ minuti, prima che a metà dell’ultimo periodo due triple di Marks permettono a Rimini di portarsi sul +14, dove Orzinuovi non ha avuto più le energie per rientrare. Topo scorer dell’incontro l’americano Marks (20 punti e 66,7% da tre punti). Da segnalare anche l’ottima prestazione di Simioni (17 punti, 7 rimbalzi e 3 assist). Per Orzinuovi buona la prova di Grant Basile (19 punti) e Leonzio (14 punti).

Primi due attacchi sterili da ambe le parti, fino a che Justin Johnson trova prima una bomba e poi un tap-in per iscriversi al match (5-2 al 3’). Dopo due canestri di Zugno e Donzelli, Anumba in schiacciata dopo assist di Simioni, a cui a ruota segue sempre una sua bomba per il (10-4 al 4’). In uscita dal timeout Basile marchia il match (10-6 al 5’). Marks mancava all’appello ed al 6’ piazza il suo primo acuto (13-6 al 6’). Break Orzionuovi, cinque punti di Zugno e tripla di Gasparin per il sorpasso (13-14 al 7’); chiude il parziale di 7-0 ospite Simioni (15-14 all’8’). Basile dalla lunetta lucido, al contempo anche Tassinari che distribuisce un pregevole assist per Johnson (7 punti nel quarto). Tomassini dopo una confusa circolazione si trova spazio per la conclusione da tre punti, poi Zugno segna un libero che porta il suo score personale a 10 punti e capitan Masciadri sulla chiusura di quarto trova la tripla del 23-19.

Simioni in avvio di secondo quarto trova quattro punti, Basile dopo un rimbalzo offensivo ne mette due e Tomassini in arresto e tiro è concreto (29-21 al 12’). Il timeout ospite frutta risultati, Leonzio segna 5 punti e Donzelli in semi gancio altri due, portando l’Agribertocchi a -1 (29-28 al 14’). Marks, Donzelli e poi Johnson dopo un rimbalzo offensivo di Simioni continuano a marcare lo score della partita, subito prima che Leonzio (12 punti nel quarto) infiammi la retina locale: altri 5 punti personali, contraccambiati da una tripla di Marks e da un suo stesso floater per il 38-35 al 16’. La fase centrale è tutta segnata dall’equilibrio: Tassinari orchestra bene l’attacco e trova Johnson per il un gioco da tre punti; Basile fa vedere tutto il suo repertorio, ne mette due dalla linea della carità e poi una tripla per il nuovo sorpasso Orzinuovi (42-44 al 18’). In chiusura di 1° tempo, un gancio in post di Masciadri, due punti di Donzelli ed un arresto e tiro di Marks chiudono il primo tempo sul 46-47.

Brown subito ne mette due, a cui si susseguono due liberi di Zugno (46-51 al 21’). I lunghi di Rimini rispondono presente: Simioni e Johnson mettono 4 punti di buona vivacità, prima che ancora Brown affondi la schiacciata del 50-53 al 23’. I biancorossi aprono un parziale di 7-0: Grande si procura una tripla dal perimetro e impatta il match, in seguito Anumba riprende il filo del discorso con quattro punti, riportando la Rivierabanca avanti (57-53 al 25’). Basile prima in avvicinamento a canestro, poi Brown riporta tutto in equilibrio (57-57 al 26’). Simioni, in questa fase, è il più ispirato per Rimini: mette a referto altri 4 punti personali, di cui un canestro sullo scadere dei 24’ e poi si procura uno sfondamento in difesa (61-57 al 28’). Donzelli si avvicina a canestro, poi con un passo indietro va in fade away. Show in queste due ultime giocate, poiché si sussegue Tassinari che pesca un coniglio dal cilindro da tre punti in chiusura di tempo (64-59 al 30’).

Tassinari in fiducia, come un quarterback ispira Anumba in contropiede per due punti più libero supplementare. Leonzio è in serata di grazia e con due difficilissimi punti tiene li Orzinuovi (67-61 al 32’). Momento chiave dell’incontro e prima concreta spallata, tutta a firma Derrick Marks: rientrando dalla panchina punisce due volte consecutivamente dal perimetro, per il massimo vantaggio riminese (75-61 al 34’). Due liberi di Zugno e Gasparin dalla media provano a tenere a contatto gli ospiti, ma non è sufficiente: una tripla di Tassinari e una di Simioni permettono di far allungare ancora Rimini (81-67 al 36’). Per Rimini è sufficiente amministrare gli ultimi 4’ minuti dell’incontro per portare il finale a suo favore. Per gli ospiti da segnalare sul finale due lay-up di Basile (19 personali). Il finale è di 90-76 per la Rivierabanca.

RivieraBanca Basket Rimini - Agribertocchi Orzinuovi 90-76 (23-19, 23-28, 18-12, 26-17)

RivieraBanca Basket Rimini: Derrick Marks 20 (3/6, 4/6), Alessandro Simioni 17 (7/12, 1/2), Justin Johnson 15 (6/8, 1/3), Simon Anumba 12 (4/6, 1/2), Giovanni Tomassini 7 (2/3, 1/3), Stefano Masciadri 7 (2/2, 1/3), Alessandro Grande 6 (0/1, 2/6), Andrea Tassinari 6 (0/1, 2/3), Alessandro Scarponi 0 (0/1, 0/0), Adamu adam Abba 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 3 / 4 - Rimbalzi: 34 11 + 23 (Justin Johnson 14) - Assist: 25 (Justin Johnson 7)

Agribertocchi Orzinuovi: Grant Basile 19 (5/9, 1/4), Ruben Zugno 14 (3/8, 1/3), Ennio Leonzio 14 (4/6, 2/4), Daniel Donzelli 12 (6/7, 0/4), clevon Brown 9 (4/7, 0/0), Giovanni Gasparin 5 (1/3, 1/2), Alessandro Bertini 2 (0/2, 0/1), Emanuele Trapani 1 (0/1, 0/1), Nicolas Alessandrini 0 (0/0, 0/1), Davide Zilli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 18 - Rimbalzi: 24 7 + 17 (Grant Basile 13) - Assist: 7 (Ruben Zugno 3)