Il supermercato Iper Tosano di Molinetto di Mazzano, al centro commerciale Molinetto, celebra il suo primo anno di attività: una vera e propria festa di anniversario che si concretizza, nella pratica, con uno sconto del 10% su tutta la spesa da lunedì 8 a domenica 14 aprile. Lo store, ricordiamo, ha aperto i battenti esattamente il 23 marzo del 2023, sostituendo il precedente ipermercato Bennet, a sua volta “erede” del marchio Auchan. Il maxi-store (alimentare e non solo) si sviluppa su una superficie complessiva di 11.200 metri quadrati, di cui 6.600 mq di vendita. È aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21 e la domenica dalle 8 alle 20.

Il Gruppo Tosano nasce nel 1970 come piccolo supermercato a conduzione familiare, oggi considerata una delle realtà più radicate e in espansione tra le province di Verona, Vicenza, Brescia, Venezia, Mantova, Treviso, Ferrara, Padova e Udine. Si contano una ventina di store a marchio Iper Tosano, con circa 4mila dipendenti e più di 40mila referenze a disposizione per la clientela. Il brand Tosano è associato al Gruppo VéGé, altro colosso italiano della Gdo, la grande distribuzione organizzata.

Il Gruppo VéGé

Secondo le quote di mercato Gnlc appena pubblicate da NielselQ, VéGé è l'organizzazione del retail italiano che cresce maggiormente in penisola: confrontando i dati con la seconda parte dello scorso anno, si registra infatti un incremento dello 0,76%, con una quota di mercato attuale pari all'8,3% (al quarto posto nazionale). Tra le prime 5 imprese in Italia con la maggior produttività al metro quadro ve ne sono due associate al gruppo: Tosano e Piccolo.

Attivo sul mercato da 65 anni, VéGé è il primo gruppo della distribuzione moderna nato in Italia. La holding ha chiuso il 2023 con un fatturato pari a 13,78 miliardi di euro, in aumento del 9,4% sull'anno precedente (in crescita per il decimo anno consecutivo): per il 2024 si prevede un fatturato vicino ai 14,5 miliardi di euro. Gli investimenti per l'anno in corso si attestano a quota 380 milioni di euro, con la nuova apertura di 5 ipermercati, 38 supermercati, 3 cash&carry.