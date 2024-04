Festa di compleanno, il tenero abbraccio tra Ambra e Renga

È festa grande a casa di Ambra Angiolini, con tutta la famiglia riunita: l'attrice e showgirl romana ha appena compiuto 47 anni (il 22 aprile scorso), manco a dirlo portati benissimo. Su Instagram una doppia video-testimonianza dei festeggiamenti: il primo reel è accompagnato da una colonna sonora speciale, il brano “Un giorno bellissimo” dell'ex compagno Francesco Renga. C'era anche lui alla festa, insieme alla figlia Jolanda (che i due hanno cresciuto insieme): tra Ambra e Francesco non è mancato un tenero abbraccio.

Grande festa (a sorpresa)

“Il mio compleanno? Un giorno bellissimo – scrive Ambra su Instagram – in cui si piange, si ride e si torna piccoli. Avanti ci vado fiera, ma il cuore è ancora alle scuole elementari. Grazie a Jolanda per avermi donato tutto l'amore che si può in 12 ore, grazie a Leo (secondo figlio di Ambra e Renga: è il fratello minore di Jolanda, ndr) per tutto quello che sente, grazie al papà dei miei figli per l'amore e il rispetto che ci portiamo da sempre, grazie ai miei parenti per scelta perché gli abbracci non devono finire mai, e voi avete fatto di tutto per venire a darmeli di persona. Vi margherito il cuore”.

L'impegno nei teatri

Almeno due i video dedicati al compleanno di Ambra, entrambi ormai già virali sui social: insieme hanno raccolto quasi 100mila like e quasi 2.500 commenti su Instagram. Baci e abbracci, auguri anche vip, qualche ora di relax con la festa (a sorpresa) ma poi subito in pista: Ambra in questi giorni è impegnata a teatro con lo spettacolo “Oliva Denaro”, tratto dal romando di Viola Ardone (scritto per il teatro da Giorgio Gallione in collaborazione con la stessa Angiolini) e diretto da Giorgio Gallione.

È la storia di Oliva Denaro, tratta come detto dall'omonimo libro candidato al Premio Strega 2022. Il romanzo è ispirato alla reale vicenda di Franca Viola, la ragazza siciliana che a metà degli anni Sessanta fu la prima, dopo aver subito una violenza sessuale, a rifiutare il cosiddetto “matrimonio riparatore”. “Oliva Denaro – si legge in una nota ufficiale della pièce – è la storia di tutte le donne che pensano e temono di non avere scelta, costrette da una legge arcaica e indecente (lo stupro fino al 1981 era considerato solo oltraggio alla morale, e non reato) ad accettare un aguzzino e un violentatore tra le mura di casa”.