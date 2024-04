C'è un nuovo monumento dedicato ai carabinieri: "Omaggio al loro valore"

Inaugurato a Serle il nuovo monumento dedicato all'Arma dei Carabinieri, il primo del paese: è stato svelato domenica mattina ed è posizionato all'incrocio tra Via Tito Speri (che porta alla piazza, alla chiesa e all'oratorio) e Via Pineta, che invece accompagna alla scuola materna, al santuario dell'Annunziata, al cimitero. L'iniziativa è stata fortemente voluta dall'Associazione nazionale carabinieri, sezione di Nuvolera, che comprende 5 paesi (Nuvolera, Nuvolento, Paitone, Prevalle e Serle). “Crediamo sia importante – fanno sapere dall'Anc – che anche Serle abbia sul proprio territorio un monumento all'Arma: vuole essere un omaggio che la comunità riconosce volentieri alla Benemerita e ad ogni singolo carabiniere per l'alto valore sociale che contraddistingue il loro impegno quotidiano per garantire legalità e sicurezza in Italia, e nel mondo attraverso le missioni internazionali”.

La cerimonia

Grandi nomi alla cerimonia inaugurale, proseguita in realtà con due giorni di iniziative, sabato e domenica: l'alzabandiera è stato affidato alla campionessa di karate Pamela Bodei, in servizio al Centro sportivo Carabinieri di Roma. All'inaugurazione hanno poi partecipato il generale di divisione Giuseppe De Riggi, comandante della Legione carabinieri Lombardia; il colonnello Vittorio Fragalà, comandante provinciale dei Carabinieri di Brescia; il capitano Marco Kowalsky, comandante interinale della Compagnia carabinieri di Brescia; il questore Eugenio Spina; i sindaci dei 5 Comuni coinvolti. La bella mattinata si è conclusa con il concerto della fanfara del III Reggimento carabinieri Lombardia: presenti anche i bambini della scuola Aldo Moro di Serle.

Il monumento

Il monumento è stato ideato da Marco Guatta, realizzato quasi completamente in marmo classico di Botticino, martellinato e levigato. Ha una base da 3,5 metri di diametro, con colonna centrale alta 1,30 metri e l'immagine della Virgo Fidelis incastonata al centro: seguono due fasce in ferro che riportano “Nei secoli fedeli”, infine una granata con fiamma a 13 punte, in ferro lavorato a mano. Presente anche un codice Qr code, a cui sarà possibile collegarsi per saperne di più sull'Associazione nazionale carabinieri. “Un'opera d'arte unica nel suo genere – concludono dalla Anc di Nuvolera –, realizzata grazie alla volontà di tutti i membri dell'associazione e grazie anche alle persone, alle istituzioni e alle aziende che hanno creduto nel progetto”.