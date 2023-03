Molinetto: assalto al nuovo ipermercato nel primo giorno di apertura

Al centro commerciale Molinetto di Mazzano giovedì 23 marzo ha aperto i battenti il nuovo ipermercato IperTosano: il maxi-store (alimentare e non solo) si sviluppa su di una superficie complessiva di 11.200 metri quadrati, di cui 6.600 mq di vendita. Il marchio Tosano è andato a sostituire il precedente Bennet, a sua volta "erede" del marchio Auchan.

Complice la grande attesa di queste settimane, e l'annuncio di un 10% di sconto su tutta la spesa fino a domenica 2 aprile (compresa), già al primo giorno di apertura il centro commerciale è stato preso letteralmente d'assalto. Parcheggi pieni (e strapieni) già a metà mattina: facile immaginare sarà così anche per il resto della giornata (e oltre).

Il gruppo Tosano

Il brand IperTosano è altamente specializzato nell'alimentare: propone una varietà di prodotti unica nel suo genere, fa sapere l'azienda, con un assortimento di 60mila referenze, alta qualità a prezzi concorrenziali e ampia scelta di formati per la famiglia e il catering. La sede centrale del gruppo Tosano è a Cerea, in provincia di Verona, dove sorge anche un polo logistico di 90mila metri quadrati (work in progress per un nuovo magazzino di altri 30mila mq).

Operativo da più di 50 anni, dal 1970, il marchio conta oggi più di 4mila dipendenti, 19 ipermercati tutti a gestione diretta, un dark store di 7mila mq per la spesa online. Tosano è oggi associato al Gruppo VèGè, in Italia dal 1959 e quarto distributore nella Gdo italiana con una quota di mercato vicino all'8%, 32 imprese e 3.052 punti vendita.

Il centro commerciale

Al centro commerciale Molinetto - che, ricordiamo, è un pezzo di storia bresciana: aperto già dal 1994 - è stato inaugurato anche il nuovo Real Fashion & Home, concept store dedicato ai prodotti e ai complementi d'arredo per la casa. Il nuovo negozio si estende per oltre 2.500 metri quadrati dedicati alla vendita. Il centro commerciale nel suo complesso ospita invece 52 negozi, più di 500 addetti tra collaboratori diretti e indiretti, più di 3 milioni di visitatori l'anno.