Mezzo milione di like per le vacanze di Chiara Ferragni sul lago di Garda

Detto, fatto: "Family weekend at the lake", i Ferragnez sono tornati in vacanza sul lago di Garda. Un fine settimana vista lago con un lussuoso pernotto al Grand Hotel di Villa Feltrinelli, Gargnano, storica dimora costruita più di 125 anni fa e che per la cronaca ha inaugurato la stagione 2023 il 21 aprile scorso: spotted, inevitabile, avvistata su Instagram (complici fotografie, stories e altro ancora) la "family" al completo, ovvero Chiara Ferragni, Fedez e i figli Leone e Vittoria.

I Ferragnez sul Garda

Scatti rubati (si fa per dire) all'ingresso della mitica villa, dall'interno della suite, gita in barca e prendisole sul pontile privato. Non è la prima volta sul Garda per Ferragni e Fedez, non sarà certo l'ultima: a Villa Feltrinelli Chiara Ferragni era già stata nella primavera di due anni fa, poi insieme alle sorelle Valentina e Francesca per la festa di fidanzamento di quest'ultima, nel marzo di un anno fa al Borgo Il Mezzanino di Salò. E ancora, nel marzo scorso, trasferta in rosa (con mamma e sorelle) tra Borghetto di Valeggio e il Parco Sigurtà per il compleanno della piccola Vittoria.

Mezzo milione di like

Ogni volta che i Ferragnez si muovono (e postano dei loro movimenti), sui social è un putiferio: le foto di Villa Feltrinelli pubblicate su Instagram da Chiara Ferragni hanno già raccolto più di 177mila like, e altri ne arriveranno. C'è un altro post (sempre da Villa Feltrinelli) dedicato alla Festa della mamma che di like ne ha già raccolti 235mila. Se poi ci aggiungiamo le stories, facile arrivare a più di mezzo milione di like per la sua vacanza gardesana.Â