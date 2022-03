Tutti pazzi per le sorelle Ferragni: Chiara e famiglia avvistate sul Garda

Le sorelle Ferragni in trasferta sul lago di Garda. C'erano tutte e tre: Chiara e Valentina, di professione influencer, e Francesca, che invece è dentista. Erano sul lago per festeggiare non solo il compleanno di Francesca, ma pure la proposta di matrimonio ricevuta in “diretta” da quest'ultima, che per la cronaca è pure in dolce attesa. Insomma, serata memorabile in quel di Salò, al Borgo Il Mezzanino: è il celebre agriturismo di Via del Monte, che giace su un'amena collina circondato da un parco di 50mila metri quadrati.

La già nota location in queste ore lo è diventata ancora di più. Anzi, è un vero “trend topic”, una star dei social: questo capita, inevitabile, quando Chiara Ferragni posta foto e video su Instagram (dove ricordiamo vanta un parterre di 26 milioni e mezzo di follower).

La festa

E così è andata. In rapida sequenza: foto di gruppo con le sorelle, foto con i figli Leone e Vittoria (nata solo pochi mesi fa) all'aria aperta, scatti solitari (sempre all'aperto) e ancora un (quasi) primo piano dell'anello di fidanzamento di Francesca, foto di gruppo al tavolo con tutti gli invitati tra cui, non dimentichiamolo, anche Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia. Non solo rapper, fidanzato di Chiara e papà di Leone e Vittoria, ma pure star dei social (per gradire: 13 milioni e mezzo di follower su Instagram).

Gli auguri

La notizia dei Ferragnez a Salò si è diffusa rapidamente, anche grazie ai vari selfie concessi ad ospiti, clienti, passanti e chi più ne ha, più ne metta. Non poteva che essere così, figli delle stelle e (soprattutto) della notorietà. Comunque vada, tanti auguri: “Buon compleanno alla mia sorellina Francesca – ha scritto Chiara Ferragni su Instagram – Sono tanto contenta per questo nuovo capitolo della tua vita, e non vedo l'ora di vederti mamma (e di diventare zia)”.