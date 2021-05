Chiara Ferragni a Villa Feltrinelli, weekend extra-lusso sul Lago di Garda

Chiara Ferragni avvistata sul lago di Garda: tutto vero, come testimoniato dall'immancabile resoconto su Instagram. L'influencer più famosa d'Italia (e se non del mondo, quasi) in questi giorni si trova al grand hotel Villa Feltrinelli di Gargnano, per godersi un poco di meritato relax in compagnia della piccola Vittoria, la secondogenita dei Ferragnez nata alla fine di marzo, e alcuni amici.

Come da prassi, su Instagram c'è già un book fotografico: selfie e scatti più raffinati, gli spazi interni ed esterni della Villa, e ancora un aperitivo con gli amici, le sdraio in piscina. Ma c'è spazio, e che bello, per una divertente incursione: un paio di giovanissime fan scatenate, saputo della presenza gardesana di Ferragni, si sono avvicinate al grand hotel in barca, mostrando orgogliose un emblematico striscione.

“Chiara ti amiamo”, si legge da lontano sulla barchetta che un po' alla volta arriva a sfiorare l'antica villa. “Ma che carine”, si limita a dire Ferragni, che intanto però le premia con un prezioso post, che insieme a qualche altra foto allegata ha già raccolto quasi 250mila like, non male.

Villa Feltrinelli: 5 stelle vista lago

“Arrived in Paradise”, scrive Ferragni annunciando il suo arrivo a Villa Feltrinelli. Location, si sa, che non ha bisogno di presentazione: una delle più ambite (e costose, anche 1.000 euro a notte) di tutto il lago di Garda, maestosa la costruzione e la sua cornice, bellissima la vista e gli interni curati, tra il barocco e il vittoriano. Per non parlare poi dello storico ristorante, già stellato Michelin.Venne costruita 125 anni dalla famiglia Feltrinelli: negli anni '90 divenne di proprietà di un magnate americano, adesso è nelle disponibilità di un miliardario russo.

Chiara Ferragni e Fedez

Anche Chiara Ferragni, a suo modo, non ha bisogno di presentazioni. Classe 1987, è considerata imprenditrice, blogger e designer: deve la sua fama a “The Blonde Salad”, il portale aperto ormai anni fa e che è diventato cult in tutto il mondo. Specialista del web, conta più di 23 milioni e mezzo di follower su Instagram, una delle più seguite al mondo. Il compagno è l'arcinoto Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, sulla cresta dell'onda in queste ultime settimane dopo le polemiche per il concertone del Primo Maggio. Insieme hanno due figli: Leone e Vittoria. Per i fan sono i “Ferragnez”.