Chiara Ferragni (e famiglia) e il compleanno di Vittoria: "Un onore accoglierle"

Inutile negarlo: ogni volta che Chiara Ferragni si muove, o appare da qualche parte, si scatena il putiferio social. La platea virtuale si divide tra fedelissimi adepti e accaniti critici, ma il risultato è lo stesso: se ne parla, eccome se ne parla. Così è stato anche per la sua ultima uscita, ovviamente documentata alla grande su Instagram, a due passi dal lago di Garda: prima a Borghetto, suggestiva frazione di Valeggio sul Mincio, poi al Parco Sigurtà.

Con lei c'erano la mamma Marina Di Guardo, le sorelle Francesca e Valentina, i suoi amati pargoli Leone e Vittoria, assente giustificato Fedez: tutti insieme per festeggiare il compleanno della piccola Vittoria, che ha appena compiuto 2 anni. In realtà festa doppia in quanto già festeggiato anche a casa (dove c'era anche papà Fedez).

La gita al Parco Sigurtà

Come da tradizione, scatti a volontà e altrettante stories, video come se piovesse e pioggia di like, commenti e condivisioni. La serie di foto, in cui si vede solo Chiara tra Borghetto e dintorni, ha già raccolto (in meno di 24 ore) più di mezzo milione di like. "Oggi una bellissima gita insieme per festeggiare super Vittoria", scrive mamma (e nonna) Marina al termine della giornata. "Una bellissima sorpresa oggi al parco - fa sapere invece il Parco Sigurtà -: Marina ha riportato Chiara, Valentina e Francesca a visitarlo dopo tanti anni. Accoglierle per noi è stato un vero onore".