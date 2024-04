Chiara Ferragni (e la sorella) avvistata sul lago: sta cercando casa?

Spotted, avvistate: le sorelle Ferragni (di nuovo) sul lago di Garda. Social scatenati, commenti e viralità: sono state viste (e fotografate, e instagrammate) nel fine settimana appena trascorso. La più grande, Chiara Ferragni, era a Salò: seduta sui tavolini esterni dello storico Bar Italia, locale sul lungolago aperto ormai dal 1920. In compagnia di amici, si è goduta un aperitivo senza farsi troppo notare: almeno per qualche ora, lontana dai riflettori.

Chiara Ferragni a Salò

È la sua prima (ri)apparizione gardesana dopo la frattura che pare insanabile con Fedez: “Purtroppo una scelta non mia”, ha dichiarato Ferragni in tal senso. Il compagno di una vita in questi giorni è a Miami, Florida, insieme ai figli Leone e Vittoria: Chiara Ferragni si è dedicate al relax e alle dolci compagnie. Voci di corridoio, chissà: c'è chi dice (e scrive) che l'influencer tra le più conosciute del pianeta (oltre 29 milioni di follower su Instagram) fosse sul lago in quanto sta cercando casa sul Garda. Se son rose, fioriranno.

Valentina Ferragni a Sirmione

Da una sorella all'altra, a poche decine di chilometri di distanza. Valentina Ferragni è stata infatti avvistata a Sirmione, insieme al fidanzato Matteo Napoletano. Anche Valentina è arcinota sui social: su Instagram vanta 4 milioni e mezzo di follower. Tra foto e stories, con il fidanzato avrebbe passato solo qualche ora sul lago, prima di spostarsi verso il Veneto e i luoghi di origine del compagno Matteo (pranzo in famiglia, chissà): immancabile però il gelato da passeggio nel centro storico sirmionese.