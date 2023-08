Protezione Civile: temporali in arrivo, rischio grandine e supercelle

Incubo maltempo, non è ancora finita: la Protezione Civile di Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo di livello arancione (criticità moderata) per temporali, in gran parte del territorio regionale, salvo le località più a nord tra cui Val Chiavenna, Valtellina e Valcamonica (dove l'allerta per ora è solamente gialla). Le criticità sono attese per tutta la giornata di venerdì 4 agosto: come si vede dal satellite di Meteo&Radar, i primi rovesci sono attesi nel Bresciano già in tarda mattinata-primo pomeriggio, con una seconda manche solo qualche ora più tardi, e ancora nuove perturbazioni in serata (dalle 21 circa).

Il bollettino di Regione Lombardia

Così il bollettino diffuso giovedì dalla Regione: "Nel corso della prima parte della giornata del 4 agosto si avrà la maggior probabilità di temporali forti sulla Lombardia, anche a carattere di supercella. I fenomeni più intensi sono attesi in mattinata sulle zone prealpine e sui settori alpini centrali e occidentali, in estensione e diffusione sull'Appennino, sulle pianure meridionali e centrali. Saranno possibili in queste fasi eventi di grandine medio-grande, raffiche intense di vento e precipitazioni localmente forti. Tra pomeriggio e sera saranno possibili nuovi temporali sulle pianure occidentali, con i fenomeni in progressiva attenuazione dalla serata".

Cosa si rischia per il maltempo

Si aspetta nel corso della giornata un nuovo bollettino meteo aggiornato. In vista del maltempo, viene suggerito di prestare attenzione a fenomeni "che potrebbero determinare pericolo per la sicurezza delle persone, quali: scenari di rischio temporali caratterizzati dalla massima probabilità di fenomeni anche di forte intensità, con possibili associate piogge intense, frequenti fulminazioni, grandinate, raffiche di vento, con effetti generalmente diffusi o persistenti". Il maltempo ad alta intensità, se confermato, potrebbe provocare "danni a coperture e a strutture, rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e impalcature, danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli automezzi a causa di grandinate". Diversi Comuni lombardi hanno già invitato la cittadinanza a non accedere a parchi pubblici e aree verdi nella giornata di venerdì.