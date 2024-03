L'intensa grandinata fuori stagione che ha ricoperto le strade di bianco

Strade ricoperte di bianco, causa un'intesa grandinata, nella zona del Basso Garda. Mercoledì 6 marzo, i primi chicchi dell’anno – per fortuna di dimensioni ridotte – hanno imbiancato le strade tra Desenzano e Lonato. Altre grandinate si sono verificate a Brescia e nell'hinterland: qualche chicco è sceso nel quartiere di Casazza. Nella Bassa, la grandine era già arrivata nella serata di martedì, come si vede in questo filmato girato a Leno. Il maltempo darà una breve tregua nella giornata di oggi; tra venerdì sera e domenica, tuttavia, ombrelli di nuovo aperti: è atteso un peggioramento.