Vento forte, in arrivo raffiche fino a 100 km orari: allerta gialla della Protezione Civile

Allerta gialla per vento forte in Lombardia, da parte del "Centro Funzionale Monitoraggio Rischio Naturali" della Protezione Civile regionale.

Nella mattinata di martedì 16 aprile, si legge nel bollettino, "è prevista ventilazione da Nord in generale rinforzo dapprima su Alpi e Prealpi, in rapida estensione alle quote più basse e alla pianura (in particolare sui settori centro occidentali) tra la tarda mattinata e le ore centrali, con ingresso rafficato e generali caratteristiche di foehn".

"Le velocità massime di raffica – continua il documento – sono previste nelle ore centrali della giornata, quando localmente si potranno raggiungere i 70-80 km/h (in quota oltre i 1000 metri punte locali fino a 90-100 km/h). Tra il pomeriggio e la sera atteso un temporaneo rinforzo del vento da Est sulla pianura orientale. Generale attenuazione dei fenomeni in serata".

Vento forte nel Bresciano

Per quanto riguarda la nostra provincia, l'allerta gialla per vento forte interessa in particolare la Valcamonica, le Prealpi e i grandi laghi (Benaco, Sebino ed Eridio).

Gli esperti di ZenaStormChaser, specializzati in eventi meteorologici estremi, lanciano un'allerta per la pianura anche per la serata del 16 aprile, quando – scrivono – "lo scontro tra Fohn e la Bora in entrata dal Veneto potrà favorire un canale di convezione tra Bresciano, Veronese e Parmense orientale, con qualche colpo di tuono e rovescio più intenso". Nella mappa sottostante, la zona di rischio in pianura:

Fonte: ZenaStormChaser.it